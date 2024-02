Stuck : "Dans quelle mesure Hamilton est-il encore soutenu ?"

Si Lewis Hamilton part chez Ferrari en 2025, Mercedes se reconstruira. Hamilton s'attend également à un nouveau défi, à un nouvel environnement et à une nouvelle voiture.

Mais avant d'en arriver là, les Flèches d'argent et le septuple champion entament une dernière saison ensemble. Hans-Joachim Stuck prévoit des problèmes pour l'ancienne combinaison de rêve.

"Je vois une saison 2024 très difficile pour Hamilton et Mercedes. Dans quelle mesure Toto Wolff sera-t-il encore derrière lui ? Il est de notoriété publique que les deux sont de bons amis. Mais dans quelle mesure Hamilton sera-t-il encore soutenu dans les mois à venir et mis au courant du développement pour les années à venir ? Il emporte bien sûr des secrets avec lui chez Ferrari", a déclaré Stuck à Eurosport.

Ce sera donc une saison difficile pour toutes les parties concernées, estime l'homme de 73 ans. "Quand on annonce le changement à la fin d'une saison - zou, boum, bien. Mais bien sûr, il faut aussi planifier à long terme".

En ce qui concerne la planification pour 2025, la liste est longue. "Tout d'abord, Toto Wolff doit voir qui il peut obtenir. Qui est sur le marché ? Et plus important encore : qui convient à Mercedes ?"

Avec George Russell, on dispose déjà d'un pilote de haut niveau capable de diriger l'équipe, poursuit Stuck, qui évoque une solution audacieuse. Car Mercedes compte dans ses rangs un talent très prometteur. L'Italien Andrea Kimi Antonelli devrait courir en Formule 2 en 2024, mais il n'a que 17 ans.

"Peut-être que l'on saisit donc l'opportunité de miser sur un rookie comme Andrea Kimi Antonelli, qui a tout gagné dernièrement. Si c'est possible, pourquoi pas ? Toutes les portes sont ouvertes en ce moment. Wolff est suffisamment intelligent pour prendre la bonne décision", conclut Stuck.

Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint