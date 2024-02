Preso: "Em que medida é que Hamilton ainda é apoiado?"

Quando Lewis Hamilton se juntar à Ferrari em 2025, a Mercedes estará a reorganizar-se. Hamilton também pode esperar um novo desafio, um novo ambiente e um novo carro.

Mas antes que isso aconteça, as Flechas de Prata e o sete vezes campeão estarão a embarcar na sua última época juntos. Hans-Joachim Stuck vê problemas à frente para a antiga combinação dos sonhos.

"Vejo uma época de 2024 muito difícil para Hamilton e para a Mercedes. Até que ponto é que Toto Wolff ainda o apoiará? É sabido que os dois são bons amigos. Mas até que ponto é que Hamilton vai continuar a ser apoiado nos próximos meses e envolvido no desenvolvimento para os próximos anos? É claro que ele está levando segredos com ele para a Ferrari", disse Stuck no Eurosport.

Esta será, portanto, uma temporada difícil para todos os envolvidos, acredita o piloto de 73 anos. "Se anunciar a mudança no final de uma temporada - bang, boom, bom. Mas é claro que também é preciso planear a longo prazo".

No que diz respeito ao planeamento para 2025, a lista é longa. "Antes de mais, Toto Wolff tem de ver quem consegue arranjar. Quem é que está no mercado? E, mais importante, quem é adequado para a Mercedes?"

Em George Russell, eles já têm um piloto de topo que pode liderar a equipa, diz Stuck, apontando para uma solução ousada. Porque a Mercedes tem um talento muito promissor nas suas próprias fileiras. O italiano Andrea Kimi Antonelli deverá conduzir a Fórmula 2 em 2024, mas tem apenas 17 anos.

"Talvez eles aproveitem a oportunidade e apoiem um estreante como Andrea Kimi Antonelli, que ganhou tudo recentemente. Se for possível, porque não? Neste momento, todas as portas estão abertas. Wolff é suficientemente inteligente para tomar a decisão correcta", diz Stuck.

