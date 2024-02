Haine en ligne en Formule 1 et autres : une étude tire la sonnette d'alarme

La finale controversée du championnat du monde 2021 a déclenché des changements décisifs. Cette situation, insupportable pour certains acteurs, a servi de réveil, car l'idée qu'un pilote de Formule 1 reçoive des menaces de mort simplement parce qu'il a eu un accident semble absurde.

Pourtant, Nicholas Latifi a déclenché une vague de haine en ligne avec son accident à Abu Dhabi, qui a fait entrer la voiture de sécurité sur la piste et a indirectement aidé Max Verstappen à remporter le titre de champion du monde. Latifi a rendu cette haine publique, ce qui a au moins permis d'attirer l'attention sur le problème des abus en ligne.

La Formule 1 n'est pas la seule à être confrontée à ce problème. La haine en ligne est un phénomène très répandu que l'on retrouve dans tous les sports. Les insultes, les shitstorms et les attaques verbales qui dépassent largement la cible sont tristement devenus la nouvelle normalité.

Une étude commandée par la FIA sur les abus en ligne dans le sport souligne la gravité de la situation. L'initiative "United Against Online Abuse", qui a interrogé 22 fédérations sportives mondiales, dont la FIFA, World Athletics et la Fédération internationale de tennis, vise à mettre en lumière l'impact des abus en ligne sur les athlètes et leurs familles. Il convient de noter que l'Europe et l'Amérique du Sud représentent environ 75 % de l'ensemble des abus en ligne.

Parmi les personnes interrogées, 75 % ont déclaré que les athlètes étaient régulièrement exposés à des menaces. 90 % craignent que les athlètes n'abandonnent leur sport si les plateformes de médias sociaux n'agissent pas plus fermement contre cette tendance. 66 % estiment qu'il est nécessaire d'agir sur des plateformes telles que TikTok, Meta, X ou Instagram, tandis que 85 % soulignent qu'une action commune des fédérations sportives internationales et nationales est le moyen le plus efficace de créer un front solide contre les abus en ligne.

Le rapport demande à juste titre pourquoi les plateformes ne retirent pas immédiatement les contenus nuisibles, ne poursuivent pas les auteurs et ne les excluent pas. Il souligne également que "les changements récents (2022) dans la propriété et la structure organisationnelle de l'entreprise anciennement connue sous le nom de Twitter (désormais "X") et l'augmentation exponentielle de la popularité de TikTok, en particulier auprès d'un groupe de population plus jeune, sont observés comme étant potentiellement importants dans ce domaine".

L'incident de Latifi a marqué un point bas bouleversant, et l'abus en ligne contre Silvia Bellot, une commissaire de course espagnole de la FIA, pendant le Grand Prix des États-Unis 2022, est finalement devenu l'impulsion centrale de l'étude. Bellot et son équipe avaient auparavant pris une décision de sanction contre le pilote espagnol Fernando Alonso.

"L'abus en ligne est un problème persistant dans le monde du sport", a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, à l'origine de l'enquête.

"Les résultats de l'enquête montrent à quel point il est important de travailler ensemble pour lutter contre les abus dans tous les domaines du sport et au-delà. L'objectif de notre coalition est de débarrasser notre sport du fléau des abus en ligne", poursuit Ben Sulayem. Nous avons déjà le soutien d'un certain nombre de fédérations sportives et de gouvernements et nous sommes en train de discuter avec d'autres acteurs afin d'élargir notre base de soutien, a déclaré le patron de la FIA.

Le professeur David Hassan, chercheur principal de l'étude, a déclaré que l'enquête fournissait une base pour le travail futur : "Maintenant que nous avons déterminé l'ampleur du problème dans toutes les fédérations sportives, nous sommes bien placés pour collaborer avec d'autres chercheurs, gouvernements et groupes de campagne afin d'aborder le problème et de s'attaquer à ses causes".

Dans le cadre de discussions avec des fédérations internationales telles que le CIO et la FIFA, il existe un désir commun de mieux comprendre les causes et les effets de l'abus en ligne, a déclaré Hassan : "Les résultats de la recherche seront pris en compte dans notre stratégie future", a-t-il souligné. Les prochaines étapes doivent être discutées en mai à Paris.

