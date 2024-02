L'odio online in Formula 1 e dintorni: uno studio lancia l'allarme

Un nuovo studio sugli abusi online nello sport mostra quanto il problema sia diffuso in tutti i tipi di sport. In particolare, vengono criticate le piattaforme dei social media.

Il controverso finale del Campionato del mondo 2021 ha messo in moto cambiamenti decisivi. La situazione insopportabile per alcune delle persone coinvolte è stata un campanello d'allarme, perché l'idea che un pilota di Formula 1 riceva minacce di morte solo per aver causato un incidente sembra assurda.

Ma Nicholas Latifi ha scatenato un'ondata di odio online con il suo incidente ad Abu Dhabi, che ha portato in pista la safety car e ha indirettamente aiutato Max Verstappen a conquistare il titolo mondiale. Latifi ha reso pubblico questo odio, che almeno ha fatto sì che il problema degli abusi online ricevesse maggiore attenzione.

La Formula 1 non è l'unica ad avere questo problema. L'odio online è un fenomeno diffuso in tutti gli sport. Insulti, tempeste di merda e attacchi verbali che vanno oltre le righe sono diventati purtroppo la nuova normalità.

Uno studio commissionato dalla FIA sugli abusi online nello sport sottolinea la gravità della situazione. L'iniziativa "United Against Online Abuse", che ha preso in esame 22 federazioni sportive mondiali tra cui la FIFA, la World Athletics e la Federazione Internazionale di Tennis, mira a far luce sull'impatto degli abusi online sugli atleti e sulle loro famiglie. È sorprendente che l'Europa e il Sud America rappresentino circa il 75% di tutti gli abusi online.

Il 75% degli intervistati ha dichiarato che gli atleti subiscono regolarmente minacce. Il 90% teme che gli atleti possano abbandonare il loro sport se le piattaforme di social media non prendono provvedimenti più decisivi contro questa tendenza. Il 66% ritiene necessaria un'azione su piattaforme come TikTok, Meta, X o Instagram, mentre l'85% sottolinea che l'azione congiunta delle federazioni sportive internazionali e nazionali è il modo più efficace per formare un fronte forte contro gli abusi online.

Il rapporto si chiede giustamente perché le piattaforme non rimuovano immediatamente i contenuti dannosi, non perseguano ed escludano i trasgressori. Sottolinea inoltre che "i recenti (2022) cambiamenti nella proprietà e nella struttura organizzativa della società precedentemente nota come Twitter (ora 'X') e l'aumento esponenziale della popolarità di TikTok, in particolare tra i giovani, sono considerati potenzialmente significativi in questo ambito".

L'incidente di Latifi ha segnato un punto di minimo straziante, e l'abuso online contro Silvia Bellot, commissario di gara della FIA spagnola, durante il Gran Premio degli Stati Uniti del 2022 è diventato lo stimolo centrale per lo studio. La Bellot e il suo team avevano precedentemente preso una decisione di penalizzazione contro il pilota spagnolo Fernando Alonso.

"L'abuso online è un problema persistente nel mondo dello sport", ha dichiarato il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, promotore dell'indagine.

"I risultati dell'indagine dimostrano quanto sia importante lavorare insieme per affrontare gli abusi in tutti i settori dello sport e non solo. L'obiettivo della nostra coalizione è liberare il nostro sport dalla piaga degli abusi online", ha continuato Ben Sulayem. Il capo della FIA ha dichiarato che la coalizione ha già ottenuto il sostegno di diverse federazioni sportive e governi ed è in trattativa con altre parti interessate per ampliare la base di supporto.

Il professor David Hassan, ricercatore principale dello studio, ha spiegato che la ricerca ha fornito una base per il lavoro futuro: "Ora che abbiamo stabilito l'entità del problema tra le federazioni sportive, siamo in una buona posizione per lavorare con altri ricercatori, governi e gruppi di campagna per affrontare il problema e risolverne le cause alla radice".

Nelle discussioni con le federazioni internazionali, come il CIO e la FIFA, è emerso il desiderio comune di comprendere meglio le cause e gli effetti degli abusi online, ha dichiarato Hassan: "I risultati della ricerca informeranno la nostra strategia futura", ha sottolineato. I prossimi passi saranno discussi a maggio a Parigi.

