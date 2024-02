Ódio em linha na Fórmula 1 e noutras categorias: estudo faz soar o alarme

Um novo estudo sobre o abuso em linha no desporto mostra como o problema está generalizado em todos os tipos de desporto. As plataformas de redes sociais, em particular, são alvo de críticas.

A polémica final do Campeonato do Mundo de 2021 desencadeou mudanças decisivas. A situação insuportável para alguns dos envolvidos foi uma chamada de atenção, pois a ideia de um piloto de Fórmula 1 receber ameaças de morte simplesmente por causar um acidente parece absurda.

Mas Nicholas Latifi desencadeou uma onda de ódio online com o seu acidente em Abu Dhabi, que levou o safety car para a pista e, indiretamente, ajudou Max Verstappen a conquistar o título de campeão mundial. Latifi tornou público esse ódio, o que pelo menos levou a que o problema do abuso em linha recebesse mais atenção.

A Fórmula 1 não é a única com este problema. O ódio em linha é um fenómeno generalizado que pode ser encontrado em todos os desportos. Os insultos, as tempestades de merda e os ataques verbais que ultrapassam todos os limites tornaram-se, infelizmente, o novo normal.

Um estudo encomendado pela FIA sobre o abuso em linha no desporto sublinha a gravidade da situação. A iniciativa "Unidos contra o abuso em linha", que inquiriu 22 federações desportivas mundiais, incluindo a FIFA, a Federação Mundial de Atletismo e a Federação Internacional de Ténis, tem por objetivo esclarecer o impacto do abuso em linha nos atletas e nas suas famílias. A Europa e a América do Sul são responsáveis por cerca de 75% de todos os abusos em linha.

Dos inquiridos, 75% afirmaram que os atletas são regularmente sujeitos a ameaças. 90% receiam que os atletas possam abandonar o seu desporto se as plataformas das redes sociais não tomarem medidas mais decisivas contra esta tendência. 66% consideram necessária uma ação em plataformas como o TikTok, Meta, X ou Instagram, enquanto 85% sublinham que a ação conjunta das federações desportivas internacionais e nacionais é a forma mais eficaz de formar uma frente forte contra o abuso em linha.

O relatório pergunta, com razão, por que razão as plataformas não removem imediatamente os conteúdos nocivos, não instauram processos judiciais e não excluem os infractores. O relatório salienta ainda que "as recentes mudanças (2022) na propriedade e na estrutura organizacional da empresa anteriormente conhecida como Twitter (agora "X") e o aumento exponencial da popularidade do TikTok, particularmente entre um grupo demográfico mais jovem, são observados como potencialmente significativos neste domínio".

O incidente de Latifi marcou um ponto baixo angustiante, e o abuso em linha contra Silvia Bellot, uma comissária de corrida espanhola da FIA, durante o Grande Prémio dos EUA de 2022, acabou por se tornar o impulso central para o estudo. Bellot e a sua equipa tinham anteriormente tomado uma decisão de penalização contra o piloto espanhol Fernando Alonso.

"O abuso em linha é um problema persistente no mundo do desporto", afirmou o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que iniciou a investigação.

"Os resultados do inquérito mostram como é importante trabalhar em conjunto para combater os abusos em todas as áreas do desporto e não só. O objetivo da nossa coligação é livrar o nosso desporto do flagelo do abuso em linha", continuou Ben Sulayem. A coligação já conta com o apoio de várias federações desportivas e governos e está em conversações com outras partes interessadas para alargar a base de apoio, afirmou o responsável da FIA.

O Professor David Hassan, investigador principal do estudo, explicou que a investigação constitui uma base para o trabalho futuro: "Agora que estabelecemos a dimensão do problema nas federações desportivas, estamos bem posicionados para trabalhar com outros investigadores, governos e grupos de campanha para resolver o problema e atacar as suas causas profundas".

Nas discussões com as federações internacionais, como o COI e a FIFA, existe um desejo comum de compreender melhor as causas e os efeitos do abuso em linha, afirmou Hassan: "Os resultados da investigação servirão de base à nossa estratégia futura", sublinhou. As próximas etapas serão discutidas em Paris, em maio.

