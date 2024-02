Pour le 90e anniversaire (théorique) de John Surtees

Après leur carrière sur deux roues, certains pilotes de moto à succès se sont essayés à la course automobile. Un seul est parvenu aux plus grands honneurs en Grand Prix moto et en Formule 1 : John Surtees. Aujourd'hui, le Britannique fête ses 90 ans.

De temps à autre, des discussions sur le plus grand pilote de course de tous les temps voient le jour. Nous ne voulons pas participer à cette énigme aussi insoluble qu'absurde. Il est cependant un fait indéniable : jusqu'à présent, un seul pilote a réussi à devenir champion du monde de moto et de Formule 1 : John Surtees.

John Surtees est né le 11 février 1934 à Tatsfield, un petit village du district de Tandridge dans le comté de Surrey, au sud-ouest de Londres.

Son père était propriétaire d'un magasin de motos et, avant la Seconde Guerre mondiale, il était un coureur d'attelage accompli en Angleterre. Après avoir passé de nombreuses heures dans l'atelier de son père, John Surtees est entré en apprentissage à l'usine de motos Vincent-HRD.

Adolescent, il faisait déjà de la gymnastique avec son père dans le side-car. À 17 ans, il a participé à sa première course sur piste en herbe et, peu après, à ses premières courses sur route sur une Triumph anglaise. En tant que jeune pilote privé, il remporte rapidement de nombreux succès très remarqués. Par exemple, lors de son premier Grand Prix en 1952 en Ulster, où il remporte son premier point au championnat du monde en se classant sixième dans la course des 500.

En 1955, il a été engagé par Norton comme pilote d'usine et a obtenu son premier podium en championnat du monde au Nürburgring en terminant troisième dans la catégorie 350. Deux mois plus tard, il remportait son premier Grand Prix, toujours en Ulster, mais sur une 250 NSU Sportmax.

Lorsque Norton s'est retiré de la course à la fin de l'année 1955, John Surtees a rejoint MV Agusta. Avec trois victoires en six courses, il est devenu, à 22 ans, champion du monde de la catégorie des demi-litres et quatrième au classement général des 350.

Après une année marquée par les abandons et les blessures, il devient en 1958 double champion du monde souverain dans les deux grandes catégories de cylindrée.

Il réussit le même exploit en 1959 et 1960, où il s'imposa, même si entre-temps Gilera et Moto Guzzi ne participaient plus non plus au championnat du monde, face à de solides coéquipiers comme John Hartle, Remo Venturi ou Gary Hocking.

Plutôt calme, Surtees n'était pas seulement un pilote de course doué, mais aussi un excellent bricoleur grâce à ses connaissances techniques approfondies. C'est également lui qui a créé le nouveau style de conduite avec le genou en avant et le torse tourné vers l'intérieur du virage.

La deuxième vie

Après avoir remporté sept titres de champion du monde, "Big John", comme on l'appelait désormais avec respect, a tourné le dos à la course moto et a cherché un nouveau défi.

Il l'a trouvé dans la course automobile. A 26 ans, il n'était pas trop vieux pour changer et le paysage des écuries de Formule 1, florissant en Angleterre, lui offrait de nombreuses possibilités. Après quelques tests, il a participé à sa première course de Formule Junior en mars 1960, qu'il a terminée en deuxième position derrière un certain Jim Clark.

La même année, Colin Chapman lui donna la chance de participer au Grand Prix de Formule 1 de Silverstone au volant de sa Lotus Climax. Une fois encore, Surtees étonna les spécialistes en se classant d'emblée deuxième. Lors de la course suivante à Porto (Portugal), il s'est assuré la pole position et le meilleur tour en course, mais n'a pas vu le drapeau à damier.

En 1961, il a couru pour Cooper et en 1962 pour Lola. L'année suivante, il a rejoint Ferrari et a remporté sa première victoire en Formule 1 au Nürburgring. 1964 fut la grande année de Surtees. Il remporta les GP d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie et devint le seul ancien pilote de moto à remporter la couronne de Formule 1.

Après une saison catastrophique en 1965, il gagne à Spa en 1966 et quitte Ferrari en cours de saison après une dispute sur la composition de l'équipe lors de la classique des 24 heures du Mans.

En 1967, il s'arrime alors à Honda, pour qui il roule également en 1968. Après une année BRM et une année McLaren, il s'est présenté en 1971 et 1972 dans sa propre équipe, la Surtees Racing Organisation, avec ses propres voitures de course de Formule 1. Une entreprise qui n'a pas été couronnée d'un succès excessif, si bien qu'il s'est retiré. L'équipe a continué d'exister jusqu'en 1978 inclus, mais n'a pas réussi à se démarquer.

Le 19 juillet 2009, son fils Henry est décédé dans un accident lors d'une course de Formule 2 à Brands Hatch.

Le 10 mars 2017, John Surtees est décédé à l'âge de 83 ans au St George's Hospital de Londres.