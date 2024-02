Nel giorno del (teorico) 90° compleanno di John Surtees

Le discussioni sul più grande pilota di tutti i tempi nascono a intervalli irregolari. Non vogliamo partecipare a questo rompicapo altrettanto irrisolvibile e insensato. Tuttavia, un fatto incontrovertibile è che solo un pilota è riuscito a diventare campione del mondo di moto e di Formula 1: John Surtees.

John Surtees è nato l'11 febbraio 1934 a Tatsfield, un piccolo villaggio nel distretto di Tandridge, nella contea del Surrey, che confina con il sud-ovest di Londra.

Suo padre possedeva un negozio di motociclette ed era stato un corridore di successo in Inghilterra prima della Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver trascorso molte ore nell'officina del padre, John Surtees iniziò un apprendistato presso la fabbrica di motociclette Vincent-HRD.

Già da adolescente guidava il sidecar del padre. All'età di 17 anni disputò la sua prima gara su pista e poco dopo la sua prima gara su strada con una Triumph inglese. Come giovane pilota privato, ottenne rapidamente numerosi e molto apprezzati successi. Ad esempio, al suo primo Gran Premio nell'Ulster, nel 1952, si classificò sesto nella 500cc e ottenne il suo primo punto nel campionato del mondo.

Nel 1955 fu ingaggiato da Norton come pilota ufficiale e ottenne il suo primo podio nel campionato mondiale al Nürburgring, arrivando terzo nella gara dei 350cc. Ben due mesi dopo, sempre nell'Ulster, ma su una NSU Sportmax da 250 cc, vinse il suo primo Gran Premio.

Quando Norton si ritirò dalle corse alla fine del 1955, John Surtees passò alla MV Agusta. Con tre vittorie in sei gare, all'età di 22 anni divenne campione del mondo nella classe da mezzo litro e quarto assoluto nella classe da 350 cc.

Dopo un anno caratterizzato da ritiri e infortuni, nel 1958 divenne il sovrano doppio campione del mondo nelle due classi di grande cilindrata.

La stessa impresa gli riuscì nel 1959 e nel 1960, quando prevalse su forti compagni di squadra come John Hartle, Remo Venturi e Gary Hocking, nonostante Gilera e Moto Guzzi non fossero più coinvolte nel Campionato del Mondo.

Surtees, piuttosto silenzioso, non era solo un pilota di talento, ma anche un eccezionale ingegnere grazie alle sue profonde conoscenze tecniche. Fu lui a creare il nuovo stile di guida con il ginocchio rivolto verso l'esterno e la parte superiore del corpo rivolta verso l'interno della curva.

La seconda vita

Dopo sette titoli mondiali, "Big John", come era ormai venerato, abbandonò le corse in moto e cercò una nuova sfida.

La trovò nelle corse automobilistiche. A 26 anni, non era affatto troppo vecchio per un cambiamento e il fiorente panorama dei team di Formula 1 in Inghilterra gli offrì molte opportunità. Dopo alcuni test, disputa la sua prima gara di Formula Junior nel marzo 1960, arrivando secondo dietro a un certo Jim Clark.

Nello stesso anno, Colin Chapman gli offrì la possibilità di disputare il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone con la sua Lotus Climax. Surtees stupì nuovamente gli esperti arrivando secondo al primo tentativo. Nella gara successiva, a Oporto (Portogallo), ottenne la pole position e il giro più veloce, ma non vide la bandiera a scacchi.

Nel 1961 guidò per la Cooper e nel 1962 per la Lola. L'anno successivo passò alla Ferrari e ottenne la sua prima vittoria in Formula 1 al Nürburgring. Il 1964 fu il grande anno di Surtees. Vinse i GP di Germania, d'Austria e d'Italia e divenne l'unico ex pilota di motociclette a conquistare la corona di Formula 1.

Dopo una stagione disastrosa nel 1965, vinse a Spa nel 1966 e lasciò la Ferrari a metà stagione dopo una disputa sulla composizione della squadra alla 24 ore di Le Mans.

Nel 1967 passò alla Honda, per la quale guidò anche nel 1968. Dopo un anno con la BRM e la McLaren, nel 1971 e nel 1972 gareggia con il proprio team, la Surtees Racing Organisation, e con le proprie vetture di Formula 1. Un'impresa che non ha avuto successo. Un'impresa non coronata da eccessivo successo, per cui si ritirò. La squadra continuò a esistere fino al 1978 compreso, ma riuscì comunque a lasciare un piccolo segno.

Il 19 luglio 2009, suo figlio Henry rimase ucciso in un incidente durante una gara di Formula 2 a Brands Hatch.

Il 10 marzo 2017 John Surtees morì all'età di 83 anni al St George's Hospital di Londra.