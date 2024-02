No (teórico) 90º aniversário de John Surtees

Alguns pilotos de motociclismo de sucesso tentaram a sua sorte nas corridas de automóveis após a sua carreira em duas rodas. Apenas um deles alcançou as mais altas honras no Grande Prémio de motociclismo e na Fórmula 1 - John Surtees. Hoje, o britânico teria 90 anos.

As discussões sobre o melhor piloto de corridas de todos os tempos surgem a intervalos irregulares. Não queremos participar neste puzzle igualmente insolúvel e sem sentido. No entanto, um facto incontestável é que apenas um piloto de corridas conseguiu ser campeão mundial de motociclismo e de Fórmula 1 - John Surtees.

John Surtees nasceu a 11 de fevereiro de 1934 em Tatsfield, uma pequena aldeia no distrito de Tandridge, no condado de Surrey, que faz fronteira com o sudoeste de Londres.

O seu pai era proprietário de uma loja de motos e foi um piloto de equipa de sucesso em Inglaterra antes da Segunda Guerra Mundial. Depois de muitas horas na oficina do pai, John Surtees começou uma aprendizagem na fábrica de motas Vincent-HRD.

Ainda adolescente, já andava no sidecar do seu pai. Aos 17 anos, disputou a sua primeira corrida em pista de relva e, pouco depois, a sua primeira corrida de estrada numa Triumph inglesa. Como jovem piloto privado, rapidamente celebrou numerosos e muito notados sucessos. Por exemplo, no seu primeiro Grande Prémio em Ulster em 1952, onde terminou em sexto lugar na corrida de 500cc e marcou o seu primeiro ponto no campeonato do mundo.

Em 1955, foi contratado pela Norton como piloto de trabalho e alcançou o seu primeiro pódio no campeonato do mundo em Nürburgring, terminando em terceiro na corrida de 350cc. Dois meses mais tarde, novamente em Ulster, mas com uma NSU Sportmax de 250cc, ganhou o seu primeiro Grande Prémio.

Quando Norton se retirou das corridas no final de 1955, John Surtees foi para a MV Agusta. Com três vitórias em seis corridas, tornou-se campeão do mundo na classe de meio litro com 22 anos e quarto na geral na classe de 350cc.

Após um ano marcado por desistências e lesões, torna-se o soberano bicampeão do mundo nas duas classes de grande cilindrada em 1958.

Também conseguiu o mesmo feito em 1959 e 1960, quando venceu fortes companheiros de equipa como John Hartle, Remo Venturi e Gary Hocking, apesar de a Gilera e a Moto Guzzi já não estarem envolvidas no Campeonato do Mundo.

O bastante calado Surtees não era apenas um piloto talentoso, mas também um excelente consertador graças ao seu profundo conhecimento técnico. Foi também ele que criou o novo estilo de condução com o joelho virado para fora e a parte superior do corpo virada para o interior da curva.

A segunda vida

Depois de sete títulos de campeão do mundo, "Big John", como era agora reverentemente conhecido, virou as costas às corridas de motas e procurou um novo desafio.

Encontrou-o nas corridas de automóveis. Aos 26 anos, não era de forma alguma demasiado velho para uma mudança e o florescente panorama das equipas de Fórmula 1 em Inglaterra ofereceu-lhe muitas oportunidades. Após alguns testes, disputou a sua primeira corrida de Fórmula Júnior em março de 1960, terminando em segundo lugar atrás de um certo Jim Clark.

Nesse mesmo ano, Colin Chapman deu-lhe a oportunidade de disputar o Grande Prémio de Fórmula 1 em Silverstone no seu Lotus Climax. Surtees voltou a surpreender os especialistas ao terminar em segundo lugar na sua primeira tentativa. Na corrida seguinte, no Porto (Portugal), garantiu a pole position e a volta mais rápida da corrida, mas não viu a bandeira axadrezada.

Em 1961, conduz para a Cooper e em 1962 para a Lola. No ano seguinte, junta-se à Ferrari e obtém a sua primeira vitória na Fórmula 1 em Nürburgring. 1964 foi o grande ano de Surtees. Venceu os GP da Alemanha, Áustria e Itália e tornou-se o único ex-piloto de motas até à data a conquistar a coroa da Fórmula 1.

Após uma época desastrosa em 1965, venceu em Spa em 1966 e deixou a Ferrari a meio da época após uma disputa sobre a composição da equipa na clássica 24 Horas de Le Mans.

Em 1967, ele se juntou à Honda, para quem também pilotou em 1968. Após um ano na BRM e um ano na McLaren, competiu na sua própria equipa, a Surtees Racing Organisation, e nos seus próprios carros de Fórmula 1 em 1971 e 1972. Um esforço que não foi coroado de sucesso excessivo, pelo que se retirou. A equipa continuou a existir até 1978, inclusive, mas ainda só conseguiu fazer uma pequena marca.

Em 19 de julho de 2009, o seu filho Henry morre num acidente durante uma corrida de Fórmula 2 em Brands Hatch.

Em 10 de março de 2017, John Surtees morreu com 83 anos no Hospital St George em Londres.