La voiture de Hülkenberg : la nouvelle Haas en action pour 2024

Haas a effectué son premier test fonctionnel à Silverstone avant la nouvelle saison de Formule 1. Sur X, découvrez les premières secondes de la nouvelle voiture de course en action.

Haas est rapide. Malheureusement, cela ne vaut que pour la présentation de la nouvelle voiture. Début février, l'écurie américaine avait montré sur les premières images générées par ordinateur le look de la nouvelle voiture de fonction de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen.

Dernièrement, les Américains ont également révélé à quoi ressemblaient les nouvelles combinaisons de course des deux routiniers du GP. Et maintenant, Haas est la première équipe à se rendre à Silverstone pour le premier test fonctionnel.

Un avant-goût sympathique pour tous les fans : Haas a publié une vidéo de neuf secondes sur X.

La rapidité actuelle ne s'appliquera toutefois pas au circuit pour le moment. Début février, le nouveau directeur de l'équipe, Ayao Komatsu, avait déjà douché les espoirs des fans de Haas de voir une amélioration rapide.

"A Bahreïn, nous serons à nouveau plutôt en queue de peloton, voire les derniers. Depuis que j'ai pris le rôle de chef d'équipe, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec les managers au Royaume-Uni et en Italie, et ils sont contents parce que nous avons la possibilité de nous améliorer", a-t-il déclaré.

Des possibilités d'amélioration existent dans tous les domaines, affirme le Japonais. "La raison pour laquelle notre voiture ne sera pas assez rapide à Bahreïn n'est pas à chercher du côté des gens que nous avons. C'est parce que nous avons commencé tard et que nous avons accepté une interruption de deux mois pour mettre en place la mise à jour d'Austin. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais l'équipe a pu faire de bons progrès en soufflerie et, en ce qui concerne les caractéristiques, nous allons maintenant dans la bonne direction", explique-t-il.

Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint