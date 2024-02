Auto di Hülkenberg: la nuova auto Haas per il 2024 in azione

La Haas ha effettuato il primo test funzionale in vista della nuova stagione di Formula 1 a Silverstone. I primi secondi del nuovo pilota in azione sono visibili su X.

Haas è veloce. Purtroppo, questo vale solo per la presentazione della nuova vettura. All'inizio di febbraio, la scuderia statunitense ha mostrato l'aspetto della nuova vettura aziendale di Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen nelle prime immagini generate al computer.

Più recentemente, la scuderia statunitense ha anche rivelato l'aspetto delle nuove tute da corsa dei due rouleur del GP. E ora la Haas è stata anche la prima squadra ad uscire per il primo test funzionale a Silverstone.

Una bella anticipazione per tutti gli appassionati: Haas ha pubblicato un video di nove secondi su X.

Se volete ascoltare e guardare, potete trovare il video qui.



Tuttavia, per il momento la velocità attuale non sarà applicata alla pista. Il nuovo boss del team Ayao Komatsu aveva già smorzato le speranze dei fan della Haas di un rapido miglioramento all'inizio di febbraio.

"In Bahrain saremo di nuovo in fondo al gruppo, se non addirittura ultimi. Da quando ho assunto il ruolo di team principal, ho passato molto tempo a parlare con i manager nel Regno Unito e in Italia e sono contenti perché abbiamo la possibilità di migliorare", ha detto.

Secondo il pilota giapponese, c'è margine di miglioramento in tutte le aree. "Il motivo per cui la nostra macchina non sarà abbastanza veloce in Bahrain non è dovuto alle persone che abbiamo. È perché abbiamo iniziato tardi e ci siamo presi due mesi di pausa per completare l'aggiornamento di Austin. Questo ci è costato molto tempo, ma il team è riuscito a fare buoni progressi nella galleria del vento e ora ci stiamo muovendo nella giusta direzione con le caratteristiche", spiega.

Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint