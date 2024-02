Carro de Hülkenberg: o novo carro da Haas para 2024 em ação

A Haas é rápida. Infelizmente, isso só se aplica à apresentação do novo carro. No início de fevereiro, a equipa americana mostrou o aspeto do novo carro da empresa de Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen nas primeiras imagens geradas por computador.

Mais recentemente, a equipa americana revelou também o aspeto dos novos fatos de corrida dos dois pilotos de GP. E agora a Haas foi também a primeira equipa a realizar o primeiro teste funcional em Silverstone.

Uma boa amostra para todos os fãs: a Haas publicou um vídeo de nove segundos no X.

Se quiser ouvir e ver, pode encontrar o vídeo aqui.



No entanto, a velocidade atual não se aplicará, por enquanto, à pista de corrida. No início de fevereiro, o novo chefe de equipa, Ayao Komatsu, já tinha diminuído as esperanças dos adeptos da Haas de uma rápida melhoria.

"No Bahrain, estaremos novamente no fundo do pelotão, se não mesmo em último. Desde que assumi o cargo de chefe de equipa, passei muito tempo a falar com os directores no Reino Unido e em Itália e eles estão satisfeitos porque temos uma oportunidade de melhorar", afirmou.

Há espaço para melhorias em todas as áreas, diz o piloto japonês. "A razão pela qual o nosso carro não será suficientemente rápido no Bahrain não se deve às pessoas que temos. É porque começámos tarde e fizemos uma pausa de dois meses para completar a atualização de Austin. Isso custou-nos muito tempo, mas a equipa conseguiu fazer bons progressos no túnel de vento e estamos agora a avançar na direção certa com as características", explica.

Apresentações de Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint