Succession d'Hamilton : Coulthard cite deux candidats

Qui succédera à Lewis Hamilton chez Mercedes lorsque le Britannique partira chez Ferrari en 2025 ? Les candidats ne manquent pas, mais pour David Coulthard, deux noms entrent surtout en ligne de compte. "Si j'étais Mercedes, je choisirais Alonso ou Vettel", a déclaré Coulthard dans le podcast "Formula for Success".

Alonso est apte à la course, il comprend le moteur, la Power Unit à cause d'Aston Martin et il est toujours comme un gladiateur avec le couteau entre les dents, selon Coulthard.

Vettel, quant à lui, a peut-être eu "un peu de mal avec le développement de l'Aston Martin" lorsqu'il était chez Aston Martin, selon Coulthard.

L'Allemand a certes fini devant son coéquipier Lance Stroll en 2021 et 2022, mais pas aussi nettement qu'Alonso la saison dernière. Il avait complètement dominé le Canadien. "Donc, si je pouvais avoir Fernando, je le prendrais", a clarifié Coulthard.

Vettel pourrait être une "bonne option expérimentée" pour Mercedes : "Il serait certainement aussi une bonne histoire de marketing, à condition que George Russell ne le mette pas en échec. Je pense que George est fantastiquement rapide. Ce ne serait donc pas facile pour Seb".

Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint