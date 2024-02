Il successore di Hamilton: Coulthard fa i nomi di due candidati

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes per la Ferrari nella stagione 2025. David Coulthard fa due nomi che le Frecce d'Argento dovrebbero prendere in considerazione nella ricerca di un successore.

Chi succederà a Lewis Hamilton alla Mercedes quando il britannico passerà alla Ferrari nel 2025? I candidati sono tanti, ma per David Coulthard ci sono due nomi in particolare. "Se fossi la Mercedes, prenderei Alonso o Vettel", ha detto Coulthard nel podcast "Formula for Success".

Alonso è in grado di correre, conosce il motore, la power unit grazie all'Aston Martin ed è ancora come un gladiatore con il coltello tra i denti, ha detto Coulthard.

Vettel, invece, "forse ha avuto qualche problema con lo sviluppo dell'Aston Martin" durante il suo periodo alla Aston Martin, ha detto Coulthard.

Il tedesco ha concluso davanti al suo compagno di squadra Lance Stroll sia nel 2021 che nel 2022, ma non così nettamente come Alonso nella scorsa stagione. Aveva il canadese completamente sotto controllo. "Quindi, se potessi prendere Fernando, lo prenderei", ha chiarito Coulthard.

Vettel potrebbe essere una "buona opzione con esperienza" per la Mercedes: "Sarebbe sicuramente una buona storia di marketing, a patto che George Russell non lo rovini. Penso che George sia incredibilmente veloce. Quindi non sarebbe facile per Seb".

Presentazioni di Formula 1

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint