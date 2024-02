Sucessor de Hamilton: Coulthard nomeia dois candidatos

Quem irá suceder a Lewis Hamilton na Mercedes quando o britânico se mudar para a Ferrari em 2025? Há muitos candidatos, mas para David Coulthard há dois nomes em particular. "Se eu fosse a Mercedes, escolheria Alonso ou Vettel", disse Coulthard no podcast "Formula for Success".

Alonso está apto a correr, ele entende o motor, a unidade de potência por causa da Aston Martin e ele ainda é como um gladiador com uma faca entre os dentes, disse Coulthard.

Vettel, por outro lado, "talvez tenha tido um pouco de problema com o desenvolvimento do Aston Martin" durante seu tempo na Aston Martin, disse Coulthard.

O alemão terminou à frente do seu companheiro de equipa, Lance Stroll, tanto em 2021 como em 2022, mas não tão claramente como Alonso fez na época passada. Ele tinha o canadense completamente sob controle. "Então, se eu pudesse pegar Fernando, eu o pegaria", Coulthard deixou claro.

Vettel poderia ser uma "boa e experiente opção" para a Mercedes: "Ele certamente seria uma boa história de marketing também, desde que George Russell não o estrague. Acho que George é incrivelmente rápido. Portanto, não seria fácil para Seb".

