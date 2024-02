Szafnauer quiere volver: otro ajuste de cuentas con Alpine

Otmar Szafnauer quiere volver a la Fórmula 1 después de dejar Alpine, y en una nueva entrevista no tiene una buena palabra que decir sobre su antiguo empleador.

Otmar Szafnauer está listo para volver a la Fórmula 1. Tras dejar Alpine el pasado verano, ya era candidato en Andretti y ya había mantenido conversaciones, pero tras el "no" de la Fórmula 1 a finales de enero, el proyecto quedó al menos aplazado.

"Me gustaría continuar, pero sólo en un puesto en el que pueda aprovechar mi experiencia y mis capacidades. Calculo que aún me quedan entre cinco y siete años por delante", declaró Szafnauer a Motor Sport.

"Tal vez tenga una opinión demasiado alta de mí mismo, pero creo que todavía tengo las habilidades para formar un buen equipo que sea competitivo en la Fórmula 1. Eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer", dijo Szafnauer, que todavía tiene que esperar a la fase de liberación tras su retirada de Alpine.

"Espero poder volver al deporte bastante pronto. El problema es que soy un poco impaciente", admitió.

También volvió a echar la vista atrás a su etapa en Alpine y no tuvo nada bueno que decir de sus responsables. El técnico de 59 años cree que hizo un buen trabajo e introdujo los cambios adecuados.

"Cuando llegas a una situación como la de Alpine, primero tienes que desarrollar un profundo conocimiento de lo que tienes, de lo que es bueno y de lo que hay que cambiar. Los jefes de Alpine querían el éxito más rápido de lo que era posible. Les dije lo que era posible y dijeron que no tenían tiempo. Parece que no entienden que se necesita tiempo para cambiar una cultura y desarrollar nuevas habilidades que nosotros no teníamos", dijo Szafnauer.

Además, la escudería "simplemente no tenía los conocimientos técnicos" necesarios.

Szafnauer explicó: "Cuando llegué, les dije que necesitaban estas cosas y gente nueva. Cuando empiezas a contratar, tienes suerte si encuentras a alguien en un año, porque tienen contratos de varios años. Y claro, tienes que ofrecerles algo que no tengan, por ejemplo más responsabilidad. Le dije a Alpine que estaba progresando, pero la respuesta fue siempre: 'No tenemos tiempo para eso'. Ese fue el motivo de nuestro desacuerdo". Lo que desembocó en la desagradable y, sobre todo, espontánea separación del pasado verano.

