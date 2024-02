Szafnauer veut revenir : nouveau règlement de comptes avec Alpine

Otmar Szafnauer est prêt à faire son retour en Formule 1. Après son départ d'Alpine l'été dernier, il était déjà candidat chez Andretti et avait déjà eu des entretiens, mais après le "non" de la Formule 1 fin janvier, le projet a été pour le moins repoussé.

"J'aimerais bien continuer, mais seulement dans une position où je peux bien utiliser mon expérience et mes compétences. J'estime que j'ai encore cinq à sept ans devant moi", a déclaré Szafnauer à Motor Sport.

"J'ai peut-être une trop haute opinion de moi-même, mais je pense que j'ai encore les capacités pour monter une bonne équipe qui soit compétitive en Formule 1. C'est ce que je veux faire", a déclaré Szafnauer, qui doit encore attendre la période de congé après son départ de l'Alpine.

"Assez rapidement, j'espère pouvoir reprendre le sport. Le problème, c'est que je suis un peu impatient", a-t-il admis.

Il est également revenu une fois de plus sur sa période Alpine et n'a pas fait de cadeau aux responsables. L'homme de 59 ans pense qu'il a fait du bon travail et qu'il a apporté les bons changements.

"Quand on arrive dans une situation comme celle d'Alpine, il faut d'abord développer une compréhension profonde de ce que l'on a, de ce qui est bon et de ce qui doit être changé. Les patrons d'Alpine voulaient réussir plus vite qu'il n'était possible. Je leur ai dit ce qui était possible et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps de le faire. Il semble qu'ils ne comprennent pas qu'il faut du temps pour changer une culture et développer de nouvelles capacités que nous n'avions pas", a déclaré Szafnauer.

En outre, l'écurie n'avait "tout simplement pas les capacités techniques" dont elle avait besoin.

Szafnauer approfondit : "Quand je suis arrivé là-bas, je leur ai dit qu'ils avaient besoin de ces choses et de quelques nouvelles personnes. Quand on commence à recruter, on a de la chance si on trouve quelqu'un dans l'année, parce qu'ils ont des contrats de plusieurs années. Et bien sûr, il faut leur offrir quelque chose qu'ils n'ont pas, par exemple plus de responsabilités. J'ai dit à Alpine que je faisais des progrès, mais la réponse a toujours été : 'Nous n'avons pas le temps pour cela'. C'est ce qui a provoqué notre désaccord". Qui a ensuite conduit à la séparation peu élégante et surtout spontanée de l'été dernier.

