Szafnauer vuole tornare: un'altra resa dei conti con le Alpi

Otmar Szafnauer vuole tornare in Formula 1 dopo aver lasciato Alpine e, in una nuova intervista, ancora una volta non ha una buona parola da dire sul suo ex datore di lavoro.

Otmar Szafnauer è pronto per un ritorno in Formula 1. Dopo aver lasciato l'Alpine la scorsa estate, era già candidato all'Andretti e aveva già avuto dei colloqui, ma dopo il "no" della Formula 1 a fine gennaio, il progetto è stato almeno rimandato.

"Vorrei continuare, ma solo in una posizione che mi permetta di mettere a frutto la mia esperienza e le mie capacità. Credo di avere ancora cinque o sette anni davanti a me", ha dichiarato Szafnauer a Motor Sport.

"Forse ho un'opinione troppo alta di me stesso, ma credo di avere ancora le capacità per mettere insieme una buona squadra che sia competitiva in Formula 1. È quello che voglio fare. È quello che voglio fare", ha detto Szafnauer, che deve ancora attendere la fase di rilascio dopo il suo ritiro dall'Alpine.

"Spero di poter rientrare in questo sport abbastanza presto. Il problema è che sono un po' impaziente", ha ammesso.

Ha anche ripensato al periodo trascorso all'Alpine e non ha avuto nulla di buono da dire sui responsabili. Il 59enne ritiene di aver fatto un buon lavoro e di aver apportato i giusti cambiamenti.

"Quando ci si trova in una situazione come quella di Alpine, bisogna innanzitutto comprendere a fondo ciò che si ha, ciò che è buono e ciò che deve essere cambiato. I capi di Alpine volevano un successo più rapido del possibile. Ho detto loro cosa era possibile fare e mi hanno risposto che non avevano tempo. Sembra che non capiscano che ci vuole tempo per cambiare una cultura e sviluppare nuove competenze che noi non avevamo", ha detto Szafnauer.

Inoltre, la squadra corse "semplicemente non aveva le competenze tecniche" necessarie.

Szafnauer ha spiegato: "Quando sono arrivato, ho detto loro che avevano bisogno di queste cose e di nuove persone. Quando inizi a reclutare, sei fortunato se trovi qualcuno entro un anno, perché hanno contratti pluriennali. E naturalmente devi offrire loro qualcosa che non hanno, ad esempio maggiori responsabilità. Ho detto ad Alpine che stavo facendo progressi, ma la risposta è sempre stata: "Non abbiamo tempo per questo". Questo era il motivo del nostro disaccordo". Che poi ha portato alla spiacevole e soprattutto spontanea separazione della scorsa estate.

