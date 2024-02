Szafnauer quer voltar: Mais um ajuste de contas com a Alpine

Otmar Szafnauer está pronto para um regresso à Fórmula 1. Depois de deixar a Alpine no verão passado, já era candidato à Andretti e já tinha mantido conversações, mas depois do "não" da Fórmula 1 no final de janeiro, o projeto foi pelo menos adiado.

"Gostaria de continuar, mas apenas numa posição em que possa fazer bom uso da minha experiência e competências. Calculo que ainda tenho cinco a sete anos pela frente", disse Szafnauer ao Motor Sport.

"Talvez tenha uma opinião demasiado elevada sobre mim próprio, mas acredito que ainda tenho as capacidades necessárias para formar uma boa equipa que seja competitiva na Fórmula 1. É isso que quero fazer", disse Szafnauer, que ainda tem de esperar pela fase de libertação após a sua reforma da Alpine.

"Espero poder voltar ao desporto muito em breve. O problema é que sou um pouco impaciente", admitiu.

Também voltou a fazer uma retrospetiva da sua passagem pela Alpine e não tem nada de bom a dizer sobre os responsáveis. O treinador de 59 anos acredita que fez um bom trabalho e fez as mudanças certas.

"Quando se chega a uma situação como a da Alpine, é preciso primeiro desenvolver um profundo conhecimento do que se tem, do que é bom e do que precisa de ser mudado. Os chefes da Alpine queriam ter sucesso mais depressa do que era possível. Eu disse-lhes o que era possível e eles disseram que não tinham tempo. Parece que não compreendem que é preciso tempo para mudar uma cultura e desenvolver novas competências que nós não tínhamos", afirmou Szafnauer.

Além disso, a equipa de corrida "simplesmente não tinha as competências técnicas" que eram necessárias.

Szafnauer explicou: "Quando lá cheguei, disse-lhes que precisavam destas coisas e de algumas pessoas novas. Quando começamos a recrutar, temos sorte se encontrarmos alguém no espaço de um ano, porque os contratos são de vários anos. E é claro que temos de lhes oferecer algo que eles não têm, por exemplo, mais responsabilidade. Eu dizia à Alpine que estava a fazer progressos, mas a resposta era sempre: "Não temos tempo para isso". Era esse o motivo do nosso desacordo". O que levou à desagradável e, acima de tudo, espontânea separação no verão passado.

