Minardi ataca a Ferrari por el compromiso con Hamilton

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari ha causado revuelo y atraído mucha atención. El asunto del personal y las posibles consecuencias se debaten acaloradamente, y muchos tifosi esperan que por fin se materialice pronto el primer título de pilotos desde 2007.

Pero no todos ven con buenos ojos el nombramiento. "Si hablamos de marketing, sin duda ha sido un fichaje brillante, me quito el sombrero ante el jefe de Ferrari, John Elkann", declaró Giancarlo Minardi a quotidiano.net: "Pero si hablamos de Fórmula 1, es decir, del aspecto deportivo, entonces la cosa cambia por completo".

Ferrari y Hamilton unirían a "un mito y una leyenda", subrayó Minardi. "Pero si habláramos de automovilismo, yo habría elegido a otro que no fuera Hamilton", recalcó el piloto de 76 años.

Según Minardi, la avanzada edad de Hamilton es irrelevante: "Alonso es incluso mayor que Lewis y todavía conduce muy bien. Y Hamilton también puede seguirle el ritmo", dijo el antiguo propietario de la escudería.

El problema en Ferrari es completamente distinto. "¿Ha sido por culpa del piloto que la Scuderia ha perdido a lo largo de los años? No. No es culpa de los que están al volante que no haya habido más títulos últimamente", dijo Minardi.

Incluso el fichaje de Hamilton no significa que "traiga una garantía de éxito". Tampoco era el caso de Sebastian Vettel. En la Fórmula 1 se necesita un coche que tenga lo necesario para ganar. No se construye una casa por el tejado, se empieza por los cimientos".

