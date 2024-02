Minardi attaque Ferrari pour avoir engagé Hamilton

Ferrari a fait parler d'elle et attiré l'attention en engageant Lewis Hamilton. Le personnel et les conséquences possibles font l'objet de discussions passionnées, et de nombreux tifosi ont l'espoir de voir enfin se concrétiser bientôt le premier titre de pilote depuis 2007.

Mais tout le monde ne voit pas cet engagement d'un bon œil. "Si nous parlons de marketing, c'était certainement un engagement brillant, chapeau au patron de Ferrari John Elkann", a déclaré Giancarlo Minardi à "quotidiano.net" : "Mais si nous parlons de la Formule 1, c'est-à-dire du sportif, alors tout change".

Avec Ferrari et Hamilton, c'est "un mythe et une légende" qui s'unissent, a souligné Minardi, "mais si nous parlons de sport automobile, j'aurais pris quelqu'un d'autre que Hamilton", a insisté l'homme de 76 ans.

L'âge avancé d'Hamilton ne joue aucun rôle dans cette décision, selon Minardi : "Alonso est même plus âgé que Lewis, et pourtant il conduit encore très bien. Et Hamilton peut aussi rivaliser", poursuit l'ancien propriétaire de l'équipe.

Le problème de Ferrari est tout autre. "Est-ce à cause du pilote que la Scuderia a perdu pendant toutes ces années ? Non ! Ce n'est pas la faute de ceux qui sont derrière le volant s'il n'y a pas eu de titres récemment", a déclaré Minardi.

L'engagement de Hamilton ne signifie donc pas non plus que celui-ci "apporte une garantie de succès. Ce n'était pas non plus le cas de Sebastian Vettel. En Formule 1, on a besoin d'une voiture qui a l'étoffe d'une victoire. On ne construit pas non plus une maison en partant du toit, mais en commençant par les fondations".

