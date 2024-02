Minardi attacca la Ferrari per l'impegno di Hamilton

L'ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari ha fatto scalpore e attirato molta attenzione. La questione del personale e le possibili conseguenze sono oggetto di un acceso dibattito e molti tifosi sperano che il primo titolo piloti dal 2007 possa finalmente concretizzarsi.

Ma non tutti sono favorevoli alla nomina. "Se parliamo di marketing, allora è stato sicuramente un ingaggio brillante, tanto di cappello al capo della Ferrari John Elkann", ha dichiarato Giancarlo Minardi a quotidiano.net: "Ma se parliamo di Formula 1, cioè dell'aspetto sportivo, allora il discorso cambia".

La Ferrari e Hamilton unirebbero "un mito e una leggenda", ha sottolineato Minardi, "ma se parlassimo di motorsport, avrei scelto qualcuno di diverso da Hamilton", ha sottolineato il 76enne.

Secondo Minardi, l'età avanzata di Hamilton è irrilevante: "Alonso è ancora più vecchio di Lewis e guida ancora molto bene. E anche Hamilton può tenere il passo", ha detto l'ex proprietario del team.

Il problema della Ferrari è completamente diverso. "È stato a causa dei piloti che la Scuderia ha perso nel corso degli anni? No! Non è colpa di chi sta al volante se di recente non ci sono stati più titoli", ha detto Minardi.

Anche l'ingaggio di Hamilton non significa che "porti una garanzia di successo. Non è stato così nemmeno con Sebastian Vettel. In Formula 1 è necessaria una macchina che abbia le caratteristiche per vincere. Non si costruisce una casa partendo dal tetto, ma dalle fondamenta".

