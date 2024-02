Minardi ataca Ferrari por compromisso com Hamilton

A contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari causou agitação e atraiu muita atenção. A questão pessoal e as possíveis consequências estão a ser muito debatidas, e muitos Tifosi esperam que o primeiro título de pilotos desde 2007 se concretize finalmente em breve.

Mas nem toda a gente está satisfeita com a nomeação. "Se estamos a falar de marketing, então esta foi certamente uma contratação brilhante, tiro o chapéu ao chefe da Ferrari, John Elkann", disse Giancarlo Minardi ao quotidiano.net: "Mas se estamos a falar de Fórmula 1, ou seja, o lado desportivo, então tudo muda".

A Ferrari e Hamilton iriam unir "um mito e uma lenda", sublinhou Minardi, "mas se estivéssemos a falar de automobilismo, eu teria escolhido outra pessoa que não Hamilton", sublinhou o piloto de 76 anos.

De acordo com Minardi, a idade avançada de Hamilton é irrelevante: "Alonso é ainda mais velho do que Lewis e continua a conduzir muito bem. E Hamilton também pode acompanhar", disse o antigo proprietário da equipa.

O problema da Ferrari é completamente diferente. "Foi por causa do piloto que a Scuderia perdeu ao longo dos anos? Não! Não é culpa de quem está atrás do volante que não tenha havido mais títulos recentemente", disse Minardi.

Mesmo a contratação de Hamilton não significa que ele "traga uma garantia de sucesso. Também não foi o caso de Sebastian Vettel. Na Fórmula 1, é preciso um carro que tenha o que é preciso para vencer. Não se constrói uma casa do telhado para cima, começa-se pelos alicerces".

Apresentações da Fórmula 1

12 de fevereiro: Aston Martin

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint