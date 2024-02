L'avenir de Hülkenberg : "Tout est possible, tout est ouvert".

Nico Hülkenberg a eu un avant-goût de la "silly season" de cette année. En effet, il y a quelques jours, il a dû démentir un contrat pour 2025. Un collègue avait pris une blague de l'Allemand un peu trop au sérieux.

Hülkenberg a mis les choses au clair, le journaliste s'est excusé - le sujet est clos. Mais pas le sujet de l'avenir en général. Car son contrat expire à la fin de la saison actuelle. Et pas seulement pour lui, ce qui va donner lieu à de nombreuses spéculations, mais peut-être aussi à des changements.

"Cela va se faire avec le temps. Il s'est déjà passé beaucoup de choses, mais il va bien sûr s'en passer beaucoup, beaucoup plus au cours des prochains mois", déclare Hülkenberg dans un entretien avec Sky, croyant lui aussi à une "silly season" endiablée.

Hülkenberg peut comprendre le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari (à partir de 2025). "Je pense qu'après une si longue période, on est simplement à la recherche d'un nouveau défi, on a besoin d'une nouvelle impulsion, d'un changement de décor en quelque sorte. Les dernières années ont été relativement difficiles pour lui et Mercedes, comparées aux années précédentes", a-t-il déclaré.

Lui-même a vécu une année sportive compliquée avec Haas. Les résultats ne sont pas sans importance pour l'avenir, surtout dans les premières semaines. "Tout dépend aussi un peu de la manière dont on peut se recommander lors des cinq ou six premières courses", dit-il. C'est pourquoi deux questions sont essentielles : "Quelle est la qualité du package ? Qu'est-ce que je peux faire et atteindre avec ça ?"

Et cela n'est finalement "pas du tout entre mes mains". C'est pourquoi, en 2024, il veut "faire le maximum et se présenter le mieux possible".

Quelles sont ses chances en général ? "J'en suis à ma treizième année de carrière. Je sais que je ne suis pas dans une équipe de pointe, une voiture de pointe, mais j'ai simplement pour mission d'en tirer le meilleur parti". Il veut "essayer de faire progresser Haas et d'en tirer le meilleur parti possible pour moi-même et me recommander pour d'autres tâches - ou peut-être aussi pour un avenir plus lointain ici".

Car, selon Hülkenberg, "tout est possible, tout est ouvert".

Présentations de la Formule 1

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint