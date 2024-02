Il futuro di Hülkenberg: "Tutto possibile, tutto aperto".

Nico Hülkenberg ha vissuto in prima persona un assaggio della Silly Season di quest'anno. Pochi giorni fa ha dovuto negare un contratto per il 2025. Un collega aveva preso un po' troppo sul serio una battuta del tedesco.

Hülkenberg ha chiarito, il giornalista si è scusato e la questione è stata risolta. Ma non il tema del futuro in generale. Perché il suo contratto scade dopo la stagione in corso. E non solo per lui, il che porterà a molte speculazioni, ma forse anche a un cambiamento.

"Questo accadrà col tempo. Molto è già successo, ma naturalmente molto, molto di più accadrà nei prossimi mesi", ha detto Hülkenberg nell'intervista a Sky, credendo anche in una stagione sciocca e selvaggia.

Hülkenberg può capire il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari (dal 2025). "Credo che dopo tanto tempo si cerchi semplicemente una nuova sfida, si ha bisogno di un nuovo slancio, di un cambio di scenario in un certo senso. Gli ultimi anni sono stati relativamente difficili per lui e per la Mercedes rispetto al passato", ha detto.

Lui stesso sta guardando indietro ad un anno sportivo complicato con la Haas. I risultati non sono indifferenti per il futuro, soprattutto nelle prime settimane. "Dipende un po' da come ci si può raccomandare nelle prime cinque o sei gare", ha detto. Ecco perché due domande sono essenziali: "Quanto è buono il pacchetto? Cosa posso fare e ottenere con esso?".

E questo, in definitiva, "in una certa misura non dipende da me". Ecco perché vuole assicurarsi "di ottenere il massimo dal 2024 e di presentarsi al meglio".

Quali sono le sue possibilità in generale? "Sono al 13° anno della mia carriera. So di non essere in un top team, né in una macchina di alto livello, ma ho semplicemente il compito di trarre il meglio da questa situazione". Vuole "cercare di portare avanti la Haas e fare il meglio che posso per me stesso e raccomandarmi per altri compiti - o forse per un futuro qui".

Perché, secondo Hülkenberg, "tutto è possibile, tutto è aperto".

