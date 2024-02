O futuro de Hülkenberg: "Tudo é possível, tudo está em aberto"

Nico Hülkenberg experimentou em primeira mão uma amostra da Silly Season deste ano. Há alguns dias, teve de recusar um contrato para 2025. Um colega tinha levado uma das piadas do alemão demasiado a sério.

Hülkenberg esclareceu o facto, o jornalista pediu desculpa e o assunto ficou resolvido. Mas não o tema do futuro em geral. Porque o seu contrato termina após a presente época. E não só para ele, o que vai dar azo a muita especulação, mas possivelmente também a uma mudança.

"Isso vai acontecer com o tempo. Já aconteceu muita coisa, mas é claro que muito, muito mais vai acontecer nos próximos meses", disse Hülkenberg na entrevista à Sky, acreditando também numa silly season selvagem.

Hülkenberg consegue entender a mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari (a partir de 2025). "Acho que, depois de tanto tempo, estamos simplesmente à procura de um novo desafio, precisamos de um novo ímpeto, de uma mudança de cenário, de certa forma. Os últimos anos também têm sido relativamente difíceis para ele e para a Mercedes, em comparação com os anos anteriores", afirmou.

Ele próprio está a olhar para trás, para um ano desportivo complicado com a Haas. Os resultados não deixam de ser importantes para o futuro, especialmente nas primeiras semanas. "Tudo depende um pouco de como você pode se recomendar nas primeiras cinco ou seis corridas", disse ele. É por isso que duas perguntas são essenciais: "Qual é a qualidade do pacote? O que posso fazer e alcançar com ele?"

E isso está, em última análise, "até certo ponto fora do meu controlo". É por isso que ele quer ter a certeza de que "vou tirar o máximo partido de 2024 e apresentar-me da melhor forma possível".

Quais são as suas hipóteses em geral? "Estou agora no 13º ano da minha carreira. Sei que não estou numa equipa de topo, num carro de topo, mas tenho simplesmente a tarefa de tirar o melhor partido disso". Ele quer "tentar levar a Haas adiante e fazer o melhor que puder por mim mesmo e me recomendar para outras tarefas - ou talvez para um futuro aqui".

Porque, segundo Hülkenberg, "tudo é possível, tudo está em aberto".

