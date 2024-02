Aston Martin y Fernando Alonso: sus objetivos para 2024

Aston Martin presenta el nuevo coche de carreras AMR24 el 12 de febrero. Tras la fantástica temporada 2023 de Fernando Alonso, las expectativas son altas: la tradicional marca quiere conseguir en 2024 lo que se le escapó por poco en Mónaco 2023 con Alonso: su primer triunfo en la Fórmula 1.

Aston Martin fue la sorpresa en la primera parte de la temporada de GP de 2023: Fernando Alonso pasó de un resultado sobresaliente a otro, y el español consiguió ocho podios al final del año (tres veces segundo, cinco veces tercero). El cuarto puesto al final de la temporada fue su mejor resultado en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 desde 2013.

Aston Martin ocupó durante mucho tiempo el segundo puesto en la Copa de Constructores por detrás de Red Bull Racing, pero luego fue superado por Mercedes, Ferrari y McLaren.

Tom McCullough, técnico de Fórmula 1 desde hace muchos años, es el "ingeniero de rendimiento" de Aston Martin, es decir, el ingeniero principal cuando se trata de sacar lo mejor de los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll los fines de semana de Gran Premio.



El británico de 48 años echa la vista atrás: "Con las excepciones de Singapur y México, hemos puntuado siempre, lo que parece muy fácil, pero no lo es. La gente olvida rápidamente que aún estamos creciendo, pero seguimos enfrentándonos a pesos pesados como Mercedes y Ferrari".



La temporada ha estado dominada por Max Verstappen y Red Bull Racing, pero lo que está sucediendo detrás de ellos es exactamente lo que la Fórmula 1 pretende con la generación de coches con alas a partir de 2022: El campo se está acercando.



McCullough dice: "Tuvimos ocho tipos diferentes de coches de carreras entre los diez primeros en la última sesión de entrenamientos de la final de Fórmula 1 en Abu Dabi. Me parece fenomenal. Demuestra una vez más que si el reglamento se mantiene estable, la densidad de potencia aumenta".



"Para 2024, predigo que las diferencias en el campo serán aún más pequeñas y será aún más importante obtener el máximo del coche en un fin de semana determinado."



Aston Martin dio un gran paso adelante de 2022 a 2023 y fue el primer perseguidor de Red Bull Racing en primavera. Tom McCullough admite: "Será muy difícil volver a dar un paso así". "Por supuesto, este paso también fue notable para nosotros porque sólo terminamos séptimos en 2022. Si volviéramos a hacer ese tipo de progreso, estaríamos por delante de Red Bull Racing, y sería presuntuoso esperar eso."



"No, el siguiente paso para nosotros debe ser construir un coche para 2024 que sea capaz de terminar en el podio en cualquier tipo de circuito. Queremos tener un coche que esté entre los diez primeros desde la primera sesión de entrenamientos y que luego hagamos gradualmente más rápido con la puesta a punto. Tuvimos que hacer demasiados compromisos en la temporada 2023".



Según Fernando Alonso, el Aston Martin AMR23 era "demasiado lento en las rectas. Para mantener el ritmo, teníamos que aplanar los alerones y eso pasaba factura en las curvas. Lo que tenemos que conservar para 2024: El coche era extremadamente respetuoso con los neumáticos, lo que ha demostrado ser la clave de un buen resultado en numerosas carreras. Nuestro objetivo debe ser luchar por las primeras posiciones de forma más constante y, por supuesto, conseguir nuestra primera victoria."





