Aston Martin AMR24 : Fernando Alonso court après les victoires

Fernando Alonso veut réaliser en 2024 avec Aston Martin ce qui lui a glissé entre les doigts en 2023 : sa 33e victoire dans la catégorie reine. Il s'agirait de son premier triomphe en GP depuis l'Espagne en 2013.

Le nouvel espoir s'appelle Aston Martin AMR24 et a été présenté le 12 février, bien sûr dans le fameux British Racing Green.

Le chef d'équipe Mike Krack s'exprime sur la nouvelle voiture : "Il s'agit d'une évolution conséquente du modèle de l'année dernière, avec lequel nous avons pu décrocher huit podiums et 280 points en championnat du monde. La philosophie de la voiture est donc la même, mais nous n'avons pratiquement pas repris de pièces de la voiture 2023. Nous pensons avoir atteint nos objectifs avec l'AMR24 - mettre sur les roues une voiture plus légère, plus efficace sur le plan aérodynamique et rapide sur tout type de circuit".

"C'est la première voiture qui a été entièrement conçue sur notre campus technologique AMR. Nous avons examiné de manière critique chaque domaine de la voiture 2023 afin de nous améliorer. Avec l'AMR24, nous voulons conserver nos points forts, comme la faible usure des pneus, tout en voulant éliminer les points faibles, comme la vitesse de pointe déficiente. L'objectif est clair : décrocher plus de podiums, marquer plus de points qu'en 2023 et avoir notre mot à dire pour notre première victoire".



Le directeur technique d'Aston Martin, Dan Fallows, à propos de la nouvelle voiture : "Même avec un règlement stable, cette génération de voitures offre une large marge d'amélioration. Bien qu'il s'agisse d'une évolution, beaucoup de choses sont nouvelles - le châssis, la forme du nez, l'aileron avant, les suspensions avant et arrière, avec des solutions de biellettes à l'avant comme à l'arrière. Nous avons modifié la suspension parce qu'elle doit mieux s'harmoniser à l'avant avec la nouvelle solution d'aileron avant, et la modification à l'arrière vise également à améliorer l'aérodynamique".



"Nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont la voiture pourrait devenir une voiture polyvalente, c'est-à-dire compétitive sur tous les types de circuits. Avec l'AMR, nous pensons avoir mis sur les roues une voiture non seulement plus rapide, mais qui offre aussi une plus grande marge de développement".



Le nouveau nez et le nouvel aileron avant ont pour but de diriger le flux d'air à l'avant de la voiture de manière à ce que le soubassement et la partie arrière soient plus efficacement ventilés. Les caissons latéraux et le carénage du moteur ont également été optimisés pour permettre au soubassement et à l'aileron arrière de mieux fonctionner.



Dan Fallows poursuit : "Le soubassement est le plus gros générateur d'appui sur une voiture à ailes. C'est une partie que tu dois mettre au point si tu veux avoir une voiture rapide".



Le double champion de Formule 1 Fernando Alonso (42 ans) à propos de la nouvelle Aston Martin AMR24 : "Je suis tellement fier de ce que cette équipe a accompli en peu de temps, en termes de vitesse sur la piste et en termes de développement de l'infrastructure à Silverstone. J'ai hâte que ma 21e saison de Formule 1 commence".



Le deuxième pilote d'Aston Martin, le Canadien Lance Stroll (25 ans), ajoute : "Tu peux littéralement sentir l'électricité dans l'air dans l'usine de voitures de course. Tu ressens une soif de réussite et une foi profonde en nos capacités. Nous avons beaucoup appris l'année dernière et nous voulons traduire cela en de meilleurs résultats. Je sais que nous sommes bien placés pour 2024".





