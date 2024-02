Aston Martin AMR24: Fernando Alonso a caccia di vittorie

Fernando Alonso vuole ottenere con l'Aston Martin nel 2024 ciò che gli è sfuggito nel 2023: la 33ª vittoria nella classe regina. Sarebbe il primo trionfo in un GP dalla Spagna del 2013.

Il nuovo faro della speranza si chiama Aston Martin AMR24 ed è stato presentato il 12 febbraio, naturalmente nel familiare British Racing Green.

Il Team Principal Mike Krack ha commentato così la nuova vettura: "Si tratta di un'evoluzione coerente del modello dello scorso anno, con il quale siamo riusciti a conquistare otto podi e 280 punti nel campionato. La filosofia del veicolo è quindi la stessa, ma non abbiamo preso quasi nessuna parte dalla vettura 2023. Crediamo di aver raggiunto i nostri obiettivi con l'AMR24: mettere sulle ruote una vettura più leggera, più efficiente dal punto di vista aerodinamico e più veloce su qualsiasi tipo di pista."

"Questa è la prima vettura creata interamente nel nostro AMR Technology Campus. Abbiamo esaminato criticamente ogni area della vettura 2023 per migliorarla. Vogliamo mantenere i punti di forza della AMR24, come la bassa usura degli pneumatici, ma allo stesso tempo vogliamo eliminare i punti deboli come la mancanza di velocità massima. L'obiettivo è chiaro: ottenere un maggior numero di podi, segnare più punti rispetto al 2023 e poter dire la nostra sulla prima vittoria".



Dan Fallows, responsabile dell'ingegneria Aston Martin, ha parlato della nuova vettura: "Anche con regolamenti stabili, questa generazione di vetture offre ampi margini di miglioramento. Anche se si tratta di un'evoluzione, molte cose sono nuove: il telaio, la forma del muso, l'ala anteriore, le sospensioni anteriori e posteriori, con soluzioni a puntone anteriori e posteriori. Abbiamo cambiato le sospensioni perché dovrebbero armonizzarsi meglio con la nuova soluzione dell'ala anteriore, mentre la modifica al posteriore è volta a migliorare l'aerodinamica".



"Abbiamo riflettuto a lungo su come la vettura possa diventare un veicolo completo, competitivo su ogni tipo di pista. Con l'AMR, crediamo di aver creato una vettura che non solo è più veloce, ma offre anche un maggiore margine di sviluppo".



Il nuovo muso e il nuovo alettone anteriore sono stati progettati per dirigere il flusso d'aria nella parte anteriore della vettura in modo da aerare più efficacemente il sottoscocca e la zona posteriore. Anche i sidepods e il cofano motore sono stati ottimizzati per consentire al sottoscocca e all'ala posteriore di funzionare meglio.



Ancora Dan Fallows: "Il sottoscocca è il più grande generatore di deportanza su una vettura ad ala. Se si vuole avere un'auto veloce, è necessario che questa parte sia corretta".



Il due volte campione di Formula 1 Fernando Alonso (42) sulla nuova Aston Martin AMR24: "Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti da questo team in poco tempo, in termini di velocità in pista e di sviluppo delle infrastrutture a Silverstone. Non vedo l'ora che inizi la mia 21esima stagione di Formula 1".



Il secondo pilota Aston Martin, il canadese Lance Stroll (25), aggiunge: "Si sente letteralmente l'elettricità nell'aria nella fabbrica di auto da corsa. Si sente la fame di successo e la profonda fiducia nelle nostre capacità. Abbiamo imparato molto l'anno scorso e vogliamo tradurlo in risultati migliori. So che siamo ben posizionati per il 2024".





