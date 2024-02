Aston Martin AMR24: Fernando Alonso em busca de vitórias

Fernando Alonso quer alcançar com a Aston Martin em 2024 o que lhe escapou em 2023 - a sua 33ª vitória na categoria rainha. Seria o primeiro triunfo num GP desde Espanha 2013.

O novo farol de esperança chama-se Aston Martin AMR24 e foi apresentado a 12 de fevereiro, naturalmente na conhecida cor British Racing Green.

O Chefe de Equipa Mike Krack sobre o novo carro: "Este é um desenvolvimento consistente do modelo do ano passado, com o qual conseguimos assegurar oito pódios e 280 pontos no campeonato. A filosofia do veículo é, portanto, a mesma, mas não retirámos praticamente nenhuma peça do carro de 2023. Acreditamos que atingimos os nossos objectivos com o AMR24 - colocar um carro mais leve sobre as rodas, aerodinamicamente mais eficiente e rápido em qualquer tipo de pista."

"Este é o primeiro carro a ser criado inteiramente no nosso Campus de Tecnologia AMR. Analisámos criticamente todas as áreas do carro de 2023 para o melhorar. Queremos manter os nossos pontos fortes com o AMR24, como o baixo desgaste dos pneus, mas ao mesmo tempo queremos eliminar os pontos fracos, como a falta de velocidade máxima. O objetivo é claro - alcançar mais pódios, marcar mais pontos do que em 2023 e ter uma palavra a dizer na nossa primeira vitória."



Dan Fallows, Diretor de Engenharia da Aston Martin, sobre o novo carro: "Mesmo com regulamentos estáveis, esta geração de carros oferece muito espaço para melhorias. Embora se trate de uma evolução, há muita coisa nova - chassis, forma do nariz, asa dianteira, suspensão dianteira e traseira, com soluções de amortecedores dianteiros e traseiros. Alterámos a suspensão porque deve harmonizar-se melhor com a nova solução de asa dianteira, e a alteração na traseira também tem como objetivo melhorar a aerodinâmica."



"Pensámos muito na forma como o carro se pode tornar um todo-o-terreno competitivo em todos os tipos de pista. Com o AMR, acreditamos que criámos um carro que não só é mais rápido, como também oferece uma maior margem de desenvolvimento."



O novo nariz e a nova asa dianteira foram concebidos para direcionar o fluxo de ar para a frente do carro de forma a que a parte inferior da carroçaria e a área traseira sejam mais eficientemente arejadas. Os sidepods e a carenagem do motor também foram optimizados para permitir que a parte inferior da carroçaria e a asa traseira funcionem melhor.



Dan Fallows reitera: "A parte inferior da carroçaria é o maior gerador de força descendente num carro com asa. Temos de acertar nesta parte se quisermos ter um carro rápido."



O bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso (42) sobre o novo Aston Martin AMR24: "Estou muito orgulhoso do que esta equipa conseguiu num curto espaço de tempo, em termos de velocidade na pista e em termos de desenvolvimento da infraestrutura em Silverstone. Mal posso esperar pelo início da minha 21ª época de Fórmula 1".



O segundo piloto da Aston Martin, o canadiano Lance Stroll (25), acrescenta: "Consegue-se sentir literalmente a eletricidade no ar da fábrica de carros de corrida. Consegue-se sentir a fome de sucesso e uma profunda crença nas nossas capacidades. Aprendemos muito no ano passado e queremos traduzir isso em melhores resultados. Sei que estamos bem posicionados para 2024".





Apresentações da Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint