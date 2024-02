Fernando Alonso: Lo que exige a Aston Martin

Incluso después de 378 participaciones en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 y 20 años en la categoría reina, Fernando Alonso está tan hambriento de éxito y fresco como un novato en un GP.

En vísperas de su segunda temporada con Aston Martin, el 32 veces ganador de un GP afirma: "Estamos intentando aprender de los puntos débiles que reconocimos el año pasado y cada año intentamos llegar a la nueva temporada mejor preparados. Creo que hemos abordado todos los puntos necesarios y me siento mejor que nunca".

El director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, cree que se puede vencer a Red Bull Racing. Fernando Alonso continúa: "Me alegro cuando dice eso. Me pone una sonrisa en la cara. Creo que tenemos que ser optimistas a estas alturas de la temporada. El año pasado vimos que Ferrari era realmente fuerte y logró algunas poles en la última parte del año. McLaren también dio un gran paso durante la temporada y estuvo cerca de Red Bull Racing en algunas carreras. Así que es factible".

"Supongo que primero necesitamos acabar regularmente en los puntos y ser aspirantes a podios tan a menudo como sea posible, como el año pasado. Una vez que estemos en esa posición, sería bonito conseguir la primera victoria para Aston Martin, ojalá conmigo al volante. Pero tenemos que ir paso a paso. Va a estar muy reñido. Este año, cuatro o cinco equipos están en dos o tres décimas de segundo, apuesto por ello."



"No estoy en la Fórmula 1 sólo para conducir y divertirme. No soy ese tipo de piloto. Si quiero seguir conduciendo es sólo porque sé que puedo dar al equipo el 100% dentro y fuera de la pista."



¿Qué aprendió el campeón de Fórmula 1 de 2005 y 2006 sobre el coche de 2024 en el simulador de carrera? Fernando continúa: "Conduje el coche virtualmente en el simulador hace unas semanas, pero el programa más extenso no tendrá lugar hasta la semana que viene, después de que hayamos puesto el coche en pista."



"Así que todavía es muy pronto para ver diferencias entre los coches del año pasado y los de este año. En Bahrein, en la pista, averiguaremos la verdad sobre todo. Debería ser un buen paso adelante".



"Algunas de las debilidades que reconocimos el año pasado, algunas de las inconsistencias que tuvimos el año pasado en los diferentes circuitos en los que fuimos más o menos competitivos, hemos intentado eliminarlas. Estoy razonablemente contento con lo que se pretende con todos estos cambios."



"Estoy seguro de que hemos entendido lo que no fue bien en 2023. Si no, ¡habría dormido mal en los dos últimos meses! Creo firmemente que podremos volver a estar delante".



"Nos hemos esforzado mucho y hemos hecho muchos cambios para entender los problemas y la dirección que tomamos este año. Creo que hemos dado un buen paso adelante este invierno".



"Pero sé que va a estar muy apretado. Así que aunque demos un paso adelante razonable, sabemos que los demás equipos harán lo mismo. Mejorar unas décimas de segundo puede suponer una gran diferencia. Es sólo una pequeña actualización para llevar a la próxima carrera y saltar de la Q2 a un podio. Va a ser una temporada muy interesante".



¿Qué tenía pensado Alonso para sus técnicos? "En cuanto al coche, me gustaría un poco más de carga aerodinámica, sobre todo en las curvas de alta velocidad. Ese fue un punto débil el año pasado. La velocidad punta tampoco era la mejor el año pasado. Siempre nos costaba en las rectas y estábamos al final de la lista en cuanto a velocidad punta. Así que este año intentamos ser un poco más eficientes, un poco más rápidos en las rectas".





Presentaciones de la Fórmula 1

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint