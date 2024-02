Fernando Alonso : ce qu'il demande à Aston Martin

Même après 378 participations au championnat du monde de Formule 1 et 20 ans de catégorie reine, Fernando Alonso est toujours aussi avide de succès et aussi frais qu'un débutant en GP.

Avant sa deuxième saison avec Aston Martin, le pilote aux 32 victoires en GP déclare : "Nous essayons d'apprendre des faiblesses que nous avons identifiées l'année dernière et chaque année, nous essayons d'aborder la nouvelle saison mieux préparés. Je pense que nous avons abordé tous les points nécessaires et je me sens mieux que jamais".

Dan Fallows, le technicien d'Aston Martin, estime que Red Bull Racing peut être vaincu. Fernando Alonso poursuit : "Je suis heureux quand il dit cela. Cela fait naître un sourire sur mon visage. Je pense que nous devons être optimistes à ce stade de la saison. Nous avons vu l'année dernière que Ferrari était vraiment forte et qu'elle a réalisé quelques pole positions dans la dernière partie de l'année. McLaren a également fait un grand pas en avant au cours de la saison et a été proche de Red Bull Racing dans certaines courses. C'est donc faisable".

"Je suppose que nous devons d'abord entrer régulièrement dans les points et être, comme l'an dernier, un prétendant au podium aussi souvent que possible. Si nous sommes dans cette position, ce serait bien de remporter la première victoire pour Aston Martin, avec moi derrière le volant, j'espère. Mais nous devons avancer pas à pas. Ce sera très serré. Cette année, quatre ou cinq équipes se tiennent en deux ou trois dixièmes de seconde, je parie que oui".



"Je ne reste pas en Formule 1 juste pour piloter et m'amuser. Ce n'est pas le genre de pilote que je suis. Si je veux continuer, c'est parce que je sais que je peux donner 100 pour cent à l'équipe sur et en dehors de la piste".



Quels enseignements le champion de Formule 1 de 2005 et 2006 a-t-il tirés du simulateur de course sur la voiture de 2024 ? Fernando poursuit : "J'ai conduit la voiture virtuellement dans le simulateur il y a quelques semaines, mais le programme le plus complet n'aura lieu que la semaine prochaine, après que nous aurons mis la voiture en piste".



"Il est donc encore très tôt pour voir les différences entre les voitures de l'an dernier et celles de cette année. A Bahreïn, sur la piste, nous saurons la vérité sur tout. Cela devrait être un bon pas en avant".



"Nous avons essayé de corriger certaines des faiblesses que nous avions identifiées l'an dernier, certaines des incohérences que nous avions l'an dernier sur les différents circuits où nous étions plus ou moins compétitifs. Je suis raisonnablement satisfait de ce qui est prévu avec tous ces changements".



"Je suis confiant dans le fait que nous avons compris ce qui n'a pas fonctionné de manière optimale en 2023. Si ce n'était pas le cas, j'aurais mal dormi ces deux derniers mois ! Je crois fermement que nous serons en mesure de revenir dans le peloton de tête".



"Nous avons fait beaucoup d'essais et de changements pour comprendre les problèmes et la direction que nous prenons cette année. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant cet hiver".



"Je sais cependant que la course sera très serrée. Donc même si nous faisons un pas en avant raisonnable, nous savons que les autres équipes font de même. Si vous vous améliorez de quelques dixièmes de seconde, cela peut changer beaucoup de choses. C'est juste une petite mise à jour que vous apportez à la prochaine course et qui vous fait sauter de la Q2 à un podium. Ce sera une saison très intéressante".



Qu'est-ce qu'Alonso avait déposé comme souhaits auprès de ses techniciens ? "En ce qui concerne la voiture, j'aimerais avoir un peu plus d'appui, surtout dans les virages à grande vitesse. C'était un point faible l'an dernier. La vitesse de pointe n'était pas non plus la meilleure l'an dernier. Nous nous battions toujours dans les lignes droites et nous étions toujours en fin de liste en ce qui concerne la vitesse maximale. Nous essayons donc d'être un peu plus efficaces cette année, un peu plus rapides dans les lignes droites".





Présentations de la Formule 1

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint