Fernando Alonso: cosa chiede ad Aston Martin

Anche dopo 378 partecipazioni al Campionato del Mondo di Formula 1 e 20 anni nella classe regina, Fernando Alonso è affamato di successo e fresco come un debuttante.

In vista della sua seconda stagione con l'Aston Martin, il 32 volte vincitore di un GP dice: "Cerchiamo di imparare dai punti deboli che abbiamo riconosciuto l'anno scorso e ogni anno cerchiamo di affrontare la nuova stagione meglio preparati. Credo che abbiamo affrontato tutti i punti necessari e mi sento meglio che mai".

Il direttore tecnico dell'Aston Martin Dan Fallows ritiene che la Red Bull Racing possa essere battuta. Fernando Alonso continua: "Sono felice quando lo dice. Mi fa sorridere. Penso che dobbiamo essere ottimisti in questa fase della stagione. L'anno scorso abbiamo visto che la Ferrari era davvero forte e ha ottenuto alcune pole position nell'ultima parte dell'anno. Anche la McLaren ha fatto un grande passo avanti durante la stagione ed è stata vicina alla Red Bull Racing in alcune gare. Quindi è fattibile".

"Credo che per prima cosa dovremo finire regolarmente nei punti ed essere in lizza per il podio il più spesso possibile, come l'anno scorso. Una volta raggiunta questa posizione, sarebbe bello ottenere la prima vittoria per l'Aston Martin, spero con me al volante. Ma dobbiamo fare un passo alla volta. Sarà una gara molto combattuta. Quest'anno, quattro o cinque squadre sono nel giro di due o tre decimi di secondo, ci scommetto".



"Non rimango in Formula 1 solo per guidare e divertirmi. Non sono quel tipo di pilota. Se voglio continuare a guidare, è solo perché so di poter dare alla squadra il 100% dentro e fuori la pista".



Cosa ha imparato il campione di Formula 1 2005 e 2006 sulla vettura 2024 nel simulatore di gara? Fernando continua: "Ho guidato virtualmente la vettura al simulatore qualche settimana fa, ma il programma più completo si svolgerà solo la prossima settimana, dopo che avremo messo la macchina in pista".



"Quindi è ancora molto presto per vedere eventuali differenze tra le vetture dell'anno scorso e quelle di quest'anno. In Bahrain, in pista, scopriremo la verità su tutto. Dovrebbe essere un buon passo avanti".



"Abbiamo cercato di eliminare alcune delle debolezze che abbiamo riconosciuto l'anno scorso, alcune delle incongruenze che abbiamo avuto l'anno scorso sulle diverse piste dove siamo stati più o meno competitivi. Sono ragionevolmente soddisfatto di ciò che si intende fare con tutti questi cambiamenti".



"Sono fiducioso che abbiamo capito cosa non è andato bene nel 2023. Se così non fosse, avrei dormito male negli ultimi due mesi! Sono fermamente convinto che saremo in grado di essere di nuovo in testa".



"Abbiamo provato molto e fatto molti cambiamenti per capire i problemi e la direzione da prendere quest'anno. Credo che quest'inverno abbiamo fatto un buon passo avanti".



"Ma so che sarà molto stretto. Quindi, anche se facciamo un ragionevole passo avanti, sappiamo che gli altri team faranno lo stesso. Migliorare di qualche decimo di secondo può fare una grande differenza. Si tratta solo di un piccolo aggiornamento da portare alla prossima gara per passare dalla Q2 al podio. Sarà una stagione molto interessante".



Cosa ha in mente Alonso per i suoi tecnici? "Per quanto riguarda la vettura, vorrei un po' più di deportanza, soprattutto nelle curve ad alta velocità. L'anno scorso era un punto debole. Anche la velocità massima non era il massimo l'anno scorso. Abbiamo sempre faticato sui rettilinei e siamo sempre stati in fondo alla lista in termini di velocità massima. Quest'anno stiamo cercando di essere un po' più efficienti, un po' più veloci sui rettilinei".





