Fernando Alonso: O que exige da Aston Martin

Fernando Alonso terminou um magnífico quarto lugar no Campeonato do Mundo de 2023 com a Aston Martin. O espanhol de 42 anos explica o que planeou para a época de 2024 e como a equipa Green pretende incomodar as equipas de topo.

Mesmo depois de 378 participações no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e 20 anos na categoria rainha, Fernando Alonso está tão sedento de sucesso e fresco como um estreante em GP.

Antes da sua segunda época com a Aston Martin, o 32 vezes vencedor de GP diz: "Tentamos aprender com as fraquezas que reconhecemos no ano passado e todos os anos tentamos entrar na nova época mais bem preparados. Acredito que abordámos todos os pontos necessários e sinto-me melhor do que nunca."

O diretor técnico da Aston Martin, Dan Fallows, acredita que a Red Bull Racing pode ser batida. Fernando Alonso continua: "Fico feliz quando ele diz isso. Põe-me um sorriso na cara. Acho que temos de ser optimistas nesta fase da época. Vimos no ano passado que a Ferrari era muito forte e conseguiu algumas pole positions na última parte do ano. A McLaren também deu um grande passo durante a época e esteve perto da Red Bull Racing em algumas corridas. Portanto, é possível".

"Acho que primeiro precisamos de terminar regularmente nos pontos e ser um candidato ao pódio o mais frequentemente possível, como no ano passado. Quando estivermos nessa posição, seria bom conseguir a primeira vitória para a Aston Martin, espero que comigo ao volante. Mas temos de o fazer passo a passo. Vai ser muito disputado. Este ano, quatro ou cinco equipas estão a dois ou três décimos de segundo, estou a apostar nisso."



"Não estou na Fórmula 1 apenas para conduzir e divertir-me. Não sou esse tipo de piloto. Se quero continuar a conduzir, é apenas porque sei que posso dar à equipa 100 por cento dentro e fora da pista."



O que é que o campeão de Fórmula 1 de 2005 e 2006 aprendeu sobre o carro de 2024 no simulador de corrida? Fernando continua: "Conduzi o carro virtualmente no simulador há algumas semanas, mas o programa mais extenso só terá lugar na próxima semana, depois de colocarmos o carro na pista."



"Por isso, ainda é muito cedo para ver quaisquer diferenças entre os carros do ano passado e deste ano. No Bahrain, em pista, vamos descobrir a verdade sobre tudo. Deverá ser um bom passo em frente."



"Algumas das fraquezas que reconhecemos no ano passado, algumas das inconsistências que tivemos no ano passado nas diferentes pistas onde fomos mais ou menos competitivos, tentámos eliminar. Estou razoavelmente satisfeito com o que se pretende com todas estas alterações."



"Estou confiante de que compreendemos o que não correu bem em 2023. Se assim não fosse, teria dormido mal nos últimos dois meses! Acredito firmemente que seremos capazes de estar novamente na frente".



"Tentámos muito e fizemos muitas alterações para compreender os problemas e a direção que estamos a tomar este ano. Penso que demos um bom passo em frente este inverno."



"Mas sei que vai ser muito apertado. Por isso, mesmo que demos um passo em frente razoável, sabemos que as outras equipas vão fazer o mesmo. Melhorar alguns décimos de segundo pode fazer uma grande diferença. É apenas uma pequena atualização que podemos levar para a próxima corrida e que nos fará saltar da Q2 para um pódio. Vai ser uma época muito interessante".



O que é que Alonso tem em mente para os seus técnicos? "No que diz respeito ao carro, gostaria de ter um pouco mais de downforce, especialmente nas curvas de alta velocidade. Esse foi um ponto fraco no ano passado. A velocidade máxima também não foi a melhor no ano passado. Tivemos sempre dificuldades nas rectas e estivemos sempre no fundo da lista em termos de velocidade máxima. Por isso, estamos a tentar ser um pouco mais eficientes este ano, um pouco mais rápidos nas rectas."





Apresentações da Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint