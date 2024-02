Mike Krack (Aston Martin) : "L'avenir s'appelle Alonso

Le patron de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, ne peut s'empêcher de sourire : "J'ai l'impression que la pause hivernale en Formule 1 est de plus en plus courte. Tout d'abord, nous étions encore à la finale du championnat du monde à Abu Dhabi, et maintenant nous sommes déjà à la veille des tests hivernaux à Bahreïn".

Le Luxembourgeois regarde en arrière et en avant : "L'année dernière, nous avons eu une saison formidable, pleine de points positifs. Mais nous avons essayé de regarder chaque domaine, qu'il s'agisse de la voiture, des opérations ou de la fiabilité, afin de faire un pas en avant dans tous les domaines pour 2024".

"Nous avons travaillé très dur ces derniers mois et nous espérons en avoir fait assez pour mettre en piste une voiture solide".

Lewis Hamilton sera au volant d'une Ferrari en 2025. Cette sensation fait bien tourner le carrousel des transferts et peut avoir des conséquences sur l'avenir de Fernando Alonso chez Aston Martin.



Mike Krack déclare : "La saison des transferts a commencé bien plus tôt que nous ne l'avions prévu. Nous savions que 2024 serait une année passionnante avec beaucoup de spéculations. En ce qui nous concerne, c'est simple : nous aimons Fernando et nous avons une très bonne relation avec lui. Il fait partie intégrante de cette équipe. Nous avons une relation basée sur la confiance et la franchise. Nous serions sincèrement heureux de pouvoir travailler avec Fernando en 2025 et au-delà".



"Nous avons deux grands pilotes avec Fernando et avec Lance Stroll. Pour être honnête, ils sont tellement intégrés dans l'équipe que nous faisons tout pour les garder. Nous sommes très confiants dans notre capacité à réaliser ce que nous voulons, c'est-à-dire continuer avec les deux pilotes en 2025 et au-delà".





Présentations de la Formule 1

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint