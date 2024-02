Mike Krack (Aston Martin): "Il futuro è Alonso".

Il boss del team Aston Martin Mike Krack deve sorridere un po': "Mi sembra che la pausa invernale in Formula 1 sia sempre più breve. Eravamo appena alla finale del campionato mondiale ad Abu Dhabi, e ora stiamo già affrontando i test invernali in Bahrain".

Il lussemburghese guarda al passato e al futuro: "L'anno scorso abbiamo avuto una grande stagione, piena di aspetti positivi. Ma abbiamo cercato di esaminare ogni area, sia la vettura, sia le operazioni, sia l'affidabilità, per fare un passo avanti in tutti i settori per il 2024".

"Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi mesi e speriamo di aver fatto abbastanza per mettere in pista una vettura forte".

Lewis Hamilton sarà su una Ferrari nel 2025. Questa notizia ha messo in moto la giostra dei trasferimenti e potrebbe avere conseguenze sul futuro di Fernando Alonso alla Aston Martin.



Mike Krack afferma: "La stagione dei trasferimenti è iniziata molto prima di quanto ci aspettassimo. Sapevamo che il 2024 sarebbe stato un anno emozionante e ricco di speculazioni. Per quanto ci riguarda, è semplice: amiamo Fernando e abbiamo un ottimo rapporto con lui. È parte integrante di questa squadra. Abbiamo un rapporto basato sulla fiducia e sull'apertura. Ci piacerebbe sinceramente lavorare con Fernando nel 2025 e oltre".



"Abbiamo due grandi piloti come Fernando e Lance Stroll. Ad essere onesti, sono talmente integrati nella squadra che stiamo facendo tutto il possibile per tenerli. Siamo molto fiduciosi di poter realizzare ciò che vogliamo: continuare con entrambi i piloti nel 2025 e oltre".





Presentazioni di Formula 1

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint