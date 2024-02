Mike Krack (Aston Martin): "O futuro é Alonso"

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, tem de sorrir um pouco: "Parece-me que a pausa de inverno na Fórmula 1 está a ficar cada vez mais curta. Acabámos de assistir à final do campeonato do mundo em Abu Dhabi e agora já estamos a enfrentar os testes de inverno no Bahrain".

O luxemburguês olha para trás e para a frente: "Tivemos uma grande época no ano passado, cheia de aspectos positivos. Mas tentámos analisar todas as áreas, seja o carro, seja as operações, seja a fiabilidade, para dar um passo em frente em todas as áreas para 2024."

"Trabalhámos arduamente nos últimos meses e esperamos ter feito o suficiente para colocar um carro forte em pista."

Lewis Hamilton vai estar num Ferrari em 2025. Esta sensação colocou o carrossel de transferências em movimento e pode ter consequências para o futuro de Fernando Alonso na Aston Martin.



Mike Krack afirma: "A época de transferências começou muito mais cedo do que esperávamos. Sabíamos que 2024 seria um ano excitante, com muita especulação. No que nos diz respeito, é simples: adoramos o Fernando e temos uma relação muito boa com ele. Ele é parte integrante desta equipa. Temos uma relação baseada na confiança e na abertura. Gostaríamos honestamente de trabalhar com o Fernando em 2025 e mais além".



"Temos dois grandes pilotos, o Fernando e o Lance Stroll. Para ser sincero, eles estão tão integrados na equipa que estamos a fazer tudo o que podemos para os manter. Estamos muito confiantes de que podemos alcançar o que queremos - continuar com ambos os pilotos em 2025 e mais além."





Apresentações da Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint