Dan Fallows (Aston Martin): Molesta Red Bull Racing

Nadie tiene que explicarle a Dan Fallows cómo funciona Red Bull Racing: Este británico de 50 años trabajó para la escudería entre 2006 y 2021, últimamente como jefe de aerodinámica. Después se trasladó a Aston Martin como Jefe de Ingeniería.

En 2023, Aston Martin logró ocho podios bajo la dirección técnica de Dan Fallows; en la primera parte de la temporada, el equipo verde fue segundo por detrás de Red Bull Racing.

Aston Martin quiere dar un paso más en 2024: subir al podio con más frecuencia, poner de los nervios a los equipos punteros e, idealmente, conseguir su primera victoria.

En la presentación del nuevo Aston Martin AMR24-Mercedes, Fallows explica cómo lograrlo: "Hemos hecho cambios en todo el coche. Es muy diferente en muchos aspectos, pero en el fondo es una evolución del coche del año pasado. Así que nos hemos basado en la última versión del AMR23".

"Los cambios obvios son el morro y el alerón delantero. La carrocería tiene una forma diferente. La disposición de la suspensión delantera es similar a la del AMR23, así que sigue basándose en el principio push-rod. Tenemos una nueva suspensión trasera de Mercedes, que también nos suministró la caja de cambios y el motor. Así que eso también ha cambiado ligeramente en comparación con el año pasado".



"Este será un año difícil. Trasladar la fábrica 2023 a este nuevo y asombroso campus tecnológico ha sido todo un reto, pero estoy increíblemente impresionado por cómo lo ha llevado todo el mundo. Empezamos a producir piezas a los pocos días de mudarnos. No sería justo decir que el traslado a unas nuevas instalaciones ha tenido un impacto negativo en nuestro rendimiento en la pista. Simplemente ha sido un gran reto para todos, pero esa es una característica de este equipo: todo el mundo está preparado para las tareas difíciles".



Algunos equipos que han mostrado coches hasta ahora han restado un poco de importancia a las cosas o han sugerido que el coche podría no estar todavía donde quieren o que podrían tener un comienzo de temporada un poco difícil. ¿Cuál es la situación en Aston Martin?



Dan Fallows continúa: "Estamos muy contentos con el paso que hemos dado durante el invierno. Hemos desarrollado cosas que son relevantes para este año bastante tarde en la temporada 2023. Así que nuestro principal objetivo es asegurarnos de que este nuevo coche sea una buena plataforma sobre la que podamos implementar los desarrollos durante la temporada."



"Vimos la temporada pasada en particular, pero también la anterior, que la competición de desarrollo durante la temporada es brutal. Así que nos hemos centrado en tener una base buena y estable para seguir desarrollando el coche y mantener las actualizaciones y el rendimiento."



¿Cuántos clones de Red Bull Racing descubriremos en el campo en 2024? Dan Fallows: "Cuando un equipo rinde tan bien como lo ha hecho Red Bull Racing desde 2022, es inevitable que haya cierta convergencia en las soluciones. Con las regulaciones actuales, no es particularmente fácil tener coches que son visualmente muy diferentes."



"Los equipos se están acercando mucho, y creo que eso sugiere que los equipos son probablemente menos capaces de dar un gran paso conceptual lejos de las cosas que vemos en la mayoría de los coches. Pero eso no resta interés. Ahora se trata de hacer progresos, que consisten en detalles. Creemos que Red Bull Racing es batible. Ese es nuestro objetivo".



Aston Martin tuvo un comienzo fulgurante en 2023, pero luego tocó fondo. ¿Cómo mira Dan Fallows hacia atrás? "Deberíamos recordar la temporada pasada como una temporada fantástica para este equipo. Es la temporada más exitosa que hemos tenido, así que me resulta difícil sacar algo negativo de ella."



"Si nos fijamos en cómo fue la temporada, nos planteamos algunos retos pero conseguimos resolver esos problemas. Logramos otro podio en Brasil. Así que hemos demostrado que hay una enorme determinación y capacidad en este equipo."



"Hemos aprendido mucho durante el año pasado. Esto también se aplica a la forma en que trabajamos y a la forma en que abordamos las diferentes tareas, a cómo aportamos desarrollos al coche. Cuando desarrollas un coche, siempre hay un cierto riesgo de que tengas que hacer concesiones. Y estos compromisos pueden no ser tan buenos como te gustaría. Es algo con lo que tienes que vivir como ingeniero. Pero hemos aprendido mucho sobre estas normas. Y hemos aprendido mucho sobre cómo tienen que funcionar los coches y cómo sacar lo mejor de la aerodinámica del coche".



Una de las principales razones del progreso de Aston Martin: Fernando Alonso. Dan Fallows dice: "Fernando es muy vocal sobre lo que quiere ver en el coche, cómo se comporta, y ese es el tipo de feedback que realmente disfrutamos. Los mejores pilotos realmente pueden decirle a un técnico dónde puede ir más rápido el coche".



La posición de partida para Dan Fallows de cara a la temporada de GP de 2024: "Red Bull Racing es la referencia en términos de rendimiento, pero desde un punto de vista técnico tenemos que ser capaces de construir un coche que funcione en cualquier pista y sea competitivo. La cuestión de cuánto podemos acercarnos a Red Bull Racing vendrá después".





Presentaciones de la Fórmula 1

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái*.

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami*.

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg*.

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin*.

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*.

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha*.

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island



* en formato sprint