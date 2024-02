Dan Fallows (Aston Martin) : "Enquiquiner Red Bull Racing

Personne n'a besoin d'expliquer à Dan Fallows le fonctionnement de Red Bull Racing : Le Britannique, aujourd'hui âgé de 50 ans, a travaillé pour cette écurie de 2006 à 2021 et y a occupé en dernier lieu le poste de chef aérodynamicien. Il a ensuite rejoint Aston Martin en tant que directeur technique.

En 2023, sous la direction technique de Dan Fallows, Aston Martin a décroché huit podiums et, dans la première partie de la saison, les Verts étaient la deuxième force derrière Red Bull Racing.

En 2024, Aston Martin devrait passer à l'étape suivante : avoir plus souvent son mot à dire dans les podiums, taper sur les nerfs des meilleures équipes et, idéalement, remporter sa première victoire.

Lors de la présentation de la nouvelle Aston Martin AMR24-Mercedes, Fallows explique comment il compte y parvenir : "Nous avons apporté des modifications à l'ensemble de la voiture. Elle est très différente à bien des égards, mais au fond, c'est une évolution de la voiture de l'année dernière. Nous nous sommes donc basés sur la dernière version de l'AMR23".

"Les changements les plus évidents sont le nez de la voiture et l'aileron avant. La forme de la carrosserie est différente. La disposition de la suspension avant est similaire à celle de l'AMR23, c'est-à-dire qu'elle est toujours basée sur le principe des biellettes. Nous avons reçu une nouvelle suspension arrière de Mercedes, qui nous a également fourni la boîte de vitesses et le moteur. Cela a donc aussi légèrement changé par rapport à l'année dernière".



"Ce sera une année pleine de défis. Le déménagement de l'usine en 2023 dans ce nouveau campus technologique étonnant a été un défi, mais je suis incroyablement impressionné par la manière dont tout le monde l'a géré. Nous avons commencé à produire des pièces plusieurs jours après l'emménagement. Il ne serait pas juste de dire que le déménagement dans un nouveau site a eu un impact négatif sur nos performances sur la piste. C'était simplement un grand défi pour tout le monde, mais c'est une caractéristique de cette équipe - tout le monde est prêt pour des tâches délicates".



Certaines équipes qui ont montré des voitures jusqu'à présent ont quelque peu minimisé les choses ou ont laissé entendre que la voiture n'était peut-être pas encore là où elles le souhaitaient ou qu'elles pourraient connaître un début de saison un peu difficile. Qu'en est-il chez Aston Martin ?



Dan Fallows poursuit : "Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons fait pendant l'hiver. Nous avons développé des choses pertinentes pour cette année assez tard dans la saison 2023. Notre objectif principal est donc de nous assurer que cette nouvelle voiture est une bonne plateforme sur laquelle nous pourrons mettre en œuvre les développements pendant la saison".



"Nous avons vu, surtout la saison dernière, mais aussi la saison précédente, que la concurrence en matière de développement est brutale en cours de saison. Nous nous sommes donc concentrés sur le fait d'avoir une bonne base stable pour continuer à développer la voiture et maintenir les mises à jour et les performances".



Combien de clones de Red Bull Racing découvrirons-nous dans le peloton en 2024 ? Dan Fallows : "Quand une équipe fait aussi bien que Red Bull Racing depuis 2022, il est inévitable qu'il y ait une certaine convergence dans les solutions. Avec le règlement actuel, il n'est pas très facile d'avoir des voitures très différentes visuellement".



"Les équipes sont très proches les unes des autres, et je pense que cela indique que les équipes sont probablement moins capables de faire un grand pas conceptuel en dehors de ce que nous voyons sur la majorité des voitures. Mais cela n'enlève rien à l'intérêt. Il s'agit maintenant de réaliser des progrès qui consistent en des détails. Nous partons du principe que Red Bull Racing peut être battue. C'est ce que nous visons".



Aston Martin a commencé très fort en 2023, mais a ensuite connu un creux. Quel regard Dan Fallows porte-t-il sur le passé ? "Nous devrions considérer la saison dernière comme une saison fantastique pour cette équipe. C'est la saison la plus réussie que nous ayons jamais eue, donc je pense qu'il est difficile de lui trouver des aspects négatifs".



"Si nous regardons le déroulement de la saison, nous nous sommes lancés quelques défis, mais nous avons réussi à les résoudre. Nous avons décroché un nouveau podium au Brésil. Nous avons donc montré qu'il y a une énorme détermination et une grande capacité dans cette équipe".



"Nous avons beaucoup appris l'année dernière. Cela vaut aussi pour la méthode de travail et la manière dont nous abordons différentes tâches, dont nous apportons des développements à la voiture. Quand on développe une voiture, il y a toujours un certain risque de devoir faire des compromis. Et ces compromis ne sont peut-être pas aussi bons qu'on le souhaiterait. C'est quelque chose avec lequel il faut vivre en tant qu'ingénieur. Mais nous avons beaucoup appris sur ces règles. Et nous avons beaucoup appris sur la manière dont les voitures doivent fonctionner et sur la façon de tirer le meilleur parti de l'aérodynamique de la voiture".



L'une des principales raisons des progrès d'Aston Martin : Fernando Alonso. Dan Fallows explique : "Fernando est très bruyant quand il s'agit de dire ce qu'il veut voir sur la voiture, comment elle se comporte, et c'est exactement le genre de feedback que nous apprécions vraiment. Les meilleurs pilotes peuvent vraiment dire à un technicien où la voiture peut être encore plus rapide".



La situation de départ pour Dan Fallows avant la saison GP 2024 : "Red Bull Racing est la référence en termes de performances, mais d'un point de vue technique, nous devons pouvoir construire une voiture qui fonctionne et qui soit compétitive sur n'importe quel circuit. La question de savoir jusqu'à quel point nous nous rapprochons de Red Bull Racing viendra après".





