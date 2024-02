Dan Fallows (Aston Martin): fastidiosa Red Bull Racing

Non c'è bisogno di spiegare a Dan Fallows cosa fa funzionare la Red Bull Racing: L'ormai cinquantenne britannico ha lavorato per la scuderia dal 2006 al 2021, più recentemente come capo aerodinamico. Si è poi trasferito alla Aston Martin come responsabile dell'ingegneria.

Nel 2023, l'Aston Martin ha ottenuto otto podi sotto la guida tecnica di Dan Fallows; nella prima parte della stagione, la scuderia verde si è classificata seconda dietro la Red Bull Racing.

Nel 2024, l'Aston Martin intende fare il passo successivo: salire più spesso sul podio, mettere in difficoltà i top team e, idealmente, conquistare la prima vittoria.

Alla presentazione della nuova Aston Martin AMR24-Mercedes, Fallows spiega come raggiungere questo obiettivo: "Abbiamo apportato modifiche all'intera vettura. È molto diversa sotto molti aspetti, ma nel suo nucleo è un ulteriore sviluppo della vettura dello scorso anno. Abbiamo quindi preso spunto dall'ultima versione della AMR23".

"I cambiamenti più evidenti riguardano il muso e l'ala anteriore. La carrozzeria ha una forma diversa. Il layout della sospensione anteriore è simile a quello della AMR23, quindi si basa ancora sul principio push-rod. Abbiamo ricevuto una nuova sospensione posteriore dalla Mercedes, che ci ha fornito anche il cambio e il motore. Quindi anche questo aspetto è leggermente cambiato rispetto all'anno scorso".



"Questo sarà un anno impegnativo. Il trasferimento della fabbrica 2023 in questo nuovo, straordinario campus tecnologico è stata una sfida, ma sono incredibilmente colpito da come tutti l'hanno gestita. Abbiamo iniziato a produrre pezzi dopo pochi giorni dal trasferimento. Non sarebbe corretto dire che il trasferimento in una nuova struttura abbia avuto un impatto negativo sulle nostre prestazioni in pista. È stata solo una grande sfida per tutti, ma questa è una caratteristica di questa squadra: tutti sono pronti ad affrontare compiti difficili".



Alcuni team che hanno mostrato le vetture finora hanno minimizzato la situazione o hanno suggerito che la macchina potrebbe non essere ancora al punto giusto o che potrebbe avere un inizio di stagione un po' difficile. Qual è la situazione alla Aston Martin?



Dan Fallows continua: "Siamo molto soddisfatti del passo che abbiamo fatto durante l'inverno. Abbiamo sviluppato cose rilevanti per quest'anno piuttosto tardi rispetto alla stagione 2023. Quindi il nostro obiettivo principale è fare in modo che questa nuova vettura sia una buona piattaforma su cui implementare gli sviluppi durante la stagione".



"Abbiamo visto in particolare la scorsa stagione, ma anche quella precedente, che la competizione per lo sviluppo durante la stagione è brutale. Quindi ci siamo concentrati su una buona base stabile per sviluppare ulteriormente la vettura e mantenere gli aggiornamenti e le prestazioni".



Quanti cloni della Red Bull Racing scopriremo in campo nel 2024? Dan Fallows: "Quando un team si comporta bene come ha fatto la Red Bull Racing dal 2022, è inevitabile che ci sia una certa convergenza nelle soluzioni. Con i regolamenti attuali, non è particolarmente facile avere vetture visivamente molto diverse".



"I team si stanno avvicinando molto e credo che questo suggerisca che probabilmente i team sono meno in grado di fare un grande passo concettuale rispetto a ciò che vediamo sulla maggior parte delle vetture. Ma questo non toglie nulla all'interesse. Ora si tratta di fare progressi, che consistono in dettagli. Crediamo che la Red Bull Racing sia battibile. È questo il nostro obiettivo".



Aston Martin è partita alla grande nel 2023, ma poi ha toccato il fondo. Come guarda Dan Fallows al passato? "Dovremmo guardare alla scorsa stagione come a una stagione fantastica per questa squadra. È la stagione di maggior successo che abbiamo mai avuto, quindi trovo difficile trarne un giudizio negativo".



"Se guardiamo all'andamento della stagione, abbiamo affrontato alcune sfide ma siamo riusciti a risolverle. Abbiamo ottenuto un altro podio in Brasile. Abbiamo dimostrato che questa squadra è estremamente determinata e capace".



"Abbiamo imparato molto nell'ultimo anno. Questo vale anche per il modo in cui lavoriamo e per il modo in cui affrontiamo i diversi compiti, per come portiamo gli sviluppi alla vettura. Quando si sviluppa una vettura, c'è sempre il rischio di dover scendere a compromessi. E questi compromessi potrebbero non essere buoni come si vorrebbe. È una cosa con cui un ingegnere deve convivere. Ma abbiamo imparato molto su queste regole. E abbiamo imparato molto su come le auto devono funzionare e su come ottenere il meglio dall'aerodinamica della vettura".



Una delle ragioni principali dei progressi dell'Aston Martin è Fernando Alonso. Dan Fallows afferma: "Fernando è molto esplicito su ciò che vuole vedere nella vettura, su come si comporta, e questo è il tipo di feedback che ci piace molto. I migliori piloti possono davvero dire a un tecnico dove la macchina può andare più veloce".



La posizione di partenza di Dan Fallows in vista del GP del 2024: "La Red Bull Racing è il punto di riferimento in termini di prestazioni, ma da un punto di vista tecnico dobbiamo essere in grado di costruire una vettura che funzioni su qualsiasi pista e sia competitiva. La questione di quanto possiamo avvicinarci alla Red Bull Racing si porrà in seguito".





Presentazioni di Formula 1

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito Internazionale di Shanghai, Shanghai *

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami *

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha *

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Yas Island



* in formato sprint