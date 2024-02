Dan Fallows (Aston Martin): A irritante Red Bull Racing

Ninguém precisa de explicar a Dan Fallows o que faz a Red Bull Racing funcionar: O britânico, agora com 50 anos, trabalhou para a equipa de corridas de 2006 a 2021, mais recentemente como chefe de aerodinâmica. Depois mudou-se para a Aston Martin como Diretor de Engenharia.

Em 2023, a Aston Martin alcançou oito lugares no pódio sob a liderança técnica de Dan Fallows; na primeira parte da época, a equipa verde ficou em segundo lugar, atrás da Red Bull Racing.

Em 2024, a Aston Martin pretende dar o próximo passo: participar mais vezes no pódio, irritar as equipas de topo e, idealmente, conquistar a sua primeira vitória.

Na apresentação do novo Aston Martin AMR24-Mercedes, Fallows explica como é que isso vai ser conseguido: "Fizemos alterações em todo o carro. É muito diferente em muitos aspectos, mas na sua essência é um desenvolvimento do carro do ano passado. Portanto, desenvolvemos a última versão do AMR23".

"As mudanças óbvias são o nariz e a asa dianteira. A carroçaria tem um formato diferente. A disposição da suspensão dianteira é semelhante à do AMR23, por isso continua a basear-se no princípio de push-rod. Recebemos uma nova suspensão traseira da Mercedes, que também nos forneceu a caixa de velocidades e o motor. Portanto, isso também mudou ligeiramente em relação ao ano passado."



"Este será um ano desafiante. Mudar a fábrica de 2023 para este novo e fantástico campus tecnológico foi um desafio, mas estou incrivelmente impressionado com a forma como todos lidaram com isso. Começámos a produzir peças poucos dias depois da mudança. Não seria justo dizer que a mudança para umas novas instalações teve um impacto negativo no nosso desempenho em pista. Tem sido um grande desafio para todos, mas essa é uma caraterística desta equipa - todos estão prontos para tarefas complicadas."



Algumas equipas que mostraram carros até agora têm minimizado um pouco as coisas ou sugerido que o carro pode ainda não estar onde querem que esteja, ou que podem ter um início de época um pouco difícil. Qual é a situação na Aston Martin?



Dan Fallows continua: "Estamos muito satisfeitos com o passo que demos durante o inverno. Desenvolvemos coisas que são relevantes para este ano bastante tarde na época de 2023. Por isso, o nosso principal objetivo é garantir que este novo carro é uma boa plataforma na qual podemos implementar os desenvolvimentos durante a época."



"Vimos na época passada em particular, mas também na época anterior, que a competição de desenvolvimento durante a época é brutal. Por isso, concentrámo-nos em ter uma base boa e estável para desenvolver ainda mais o carro e manter as actualizações e o desempenho."



Quantos clones da Red Bull Racing vamos descobrir em 2024? Dan Fallows: "Quando uma equipa tem um desempenho tão bom como a Red Bull Racing tem tido desde 2022, é inevitável que haja alguma convergência nas soluções. Com os regulamentos actuais, não é particularmente fácil ter carros visualmente muito diferentes".



"As equipas estão a aproximar-se muito, e penso que isso sugere que as equipas são provavelmente menos capazes de dar um grande passo concetual em relação ao que vemos na maioria dos carros. Mas isso não diminui o interesse. Agora trata-se de fazer progressos, que consistem em pormenores. Acreditamos que a Red Bull Racing pode ser vencida. É esse o nosso objetivo".



A Aston Martin teve um arranque em grande em 2023, mas depois caiu em desgraça. Como é que Dan Fallows olha para trás? "Devemos olhar para a época passada como uma época fantástica para esta equipa. Foi a época mais bem sucedida que já tivemos, por isso acho difícil tirar algo de negativo dela."



"Se olharmos para a forma como a época decorreu, colocámos alguns desafios a nós próprios, mas conseguimos resolver esses problemas. Conseguimos mais um lugar no pódio no Brasil. Por isso, mostrámos que há uma enorme determinação e capacidade nesta equipa."



"Aprendemos muito ao longo do ano passado. Isto também se aplica à forma como trabalhamos e à forma como abordamos as diferentes tarefas, como introduzimos desenvolvimentos no carro. Quando se desenvolve um carro, há sempre um certo risco de ter de fazer compromissos. E esses compromissos podem não ser tão bons como gostaríamos. É algo com que temos de viver enquanto engenheiros. Mas aprendemos muito sobre estas regras. E aprendemos muito sobre a forma como os carros têm de funcionar e como tirar o melhor partido da aerodinâmica do carro".



Uma das principais razões para o progresso da Aston Martin: Fernando Alonso. Dan Fallows afirma: "O Fernando é muito claro sobre o que quer ver no carro, como se comporta, e esse é o tipo de feedback que realmente apreciamos. Os melhores pilotos podem realmente dizer a um técnico onde é que o carro pode ser mais rápido."



A posição de partida de Dan Fallows antes do GP de 2024: "A Red Bull Racing é a referência em termos de performance, mas do ponto de vista técnico temos de ser capazes de construir um carro que funcione em qualquer pista e seja competitivo. A questão de saber até que ponto nos podemos aproximar da Red Bull Racing virá mais tarde."





