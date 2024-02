Fernando Alonso habla de Hamilton, Ferrari y Mercedes

Lewis Hamilton se va a Ferrari después de años de especulaciones. Uno de los que se ha perdido todo el ajetreo ha sido Fernando Alonso.

El bicampeón de Fórmula 1 afirma: "Ese día estaba entrenando, así que todo el estrés se me pasó un poco. Es toda una sorpresa. No por el cambio en sí, más bien porque desde fuera parecía que Lewis estaba muy ligado a Mercedes y era muy leal a ellos. Fue un poco inesperado".

Como antiguo piloto de Ferrari, Fernando sabe cómo funcionan los relojes en Maranello. Alonso dice: "Ferrari es un equipo muy especial. Y aún más especial cuando ganas. Esa es la cuestión: hay que ganar. Tienen un coche muy rápido desde hace unos años, y también han luchado por los títulos. Quizá Lewis pueda aportar ese plus para ganar por fin el título mundial".

A Fernando Alonso se le relaciona claramente con un asiento en Mercedes en 2025, como sucesor de Hamilton. El español dice: "Sé que el mercado de pilotos se ha abierto un poco antes de lo habitual este año. Pero eso no me afectará lo más mínimo a la hora de prepararme bien para la temporada."



"Sólo tenemos oportunidades muy limitadas de hacer pruebas en Bahréin. Y quiero subrayar una vez más lo injusto que es que sólo dispongamos de un día y medio para prepararnos para un campeonato del mundo. No hay otro deporte en el mundo en el que haya tanto dinero en juego, tanto marketing, pero tan poco tiempo de pruebas."



"Tampoco sé por qué no se nos permite correr con dos coches, porque de todas formas estamos en Bahréin y empezamos la nueva temporada la semana siguiente. Como la preparación de pretemporada es tan limitada, ahora no puedo pensar en 2025. Esperaré unas cuantas carreras".



"Soy consciente de mi situación, que es muy singular. Sólo hay tres campeones del mundo en la parrilla, campeones del mundo rápidos, porque en el pasado podría haber habido algunos campeones del mundo, pero no estaban tan comprometidos. Y yo soy probablemente el único campeón disponible para 2025. Así que estoy en una buena posición".



"Así que me estoy preparando para la eventualidad de que quiera seguir compitiendo. Y si quiero seguir compitiendo, entonces veremos qué oportunidades hay. Mi primera prioridad siempre será sentarme con Aston y hablar. Me dieron la oportunidad de unirme a esta organización el año pasado, de lo que estoy muy orgulloso. Este equipo tiene un gran futuro y quiero explorar todas las posibilidades de correr aquí durante muchos años."



