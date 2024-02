Fernando Alonso sur Hamilton, Ferrari et Mercedes

Lewis Hamilton va chez Ferrari, donc quand même, après des années de spéculations. L'un de ceux qui a un peu manqué toute cette agitation est Fernando Alonso.

Le double champion de Formule 1 déclare : "Je m'entraînais ce jour-là, donc tout ce stress m'a un peu échappé. C'est une surprise en soi. Pas à cause du changement lui-même, plutôt parce que de l'extérieur, il semblait que Lewis était étroitement lié à Mercedes et très loyal envers eux. C'était un peu inattendu".

En tant qu'ancien pilote Ferrari, Fernando sait très bien comment fonctionnent les horloges de Maranello. Alonso déclare : "Ferrari est une équipe très spéciale. Et encore plus spéciale quand on gagne. C'est ça le truc : il faut gagner. Ils ont une voiture très rapide depuis quelques années déjà, et ils se sont aussi battus pour des titres. Peut-être que Lewis pourra apporter ce plus pour enfin conquérir le titre mondial".

Il est clair que Fernando Alonso est associé à une place chez Mercedes en 2025, pour succéder à Hamilton. L'Espagnol déclare à ce sujet : "Je sais que le marché des pilotes a été ouvert un peu plus tôt que d'habitude cette année. Mais cela ne m'affectera pas le moins du monde lorsqu'il s'agira de préparer suffisamment bien la saison".



"Nous n'avons que des possibilités d'essais très limitées à Bahreïn. Et je tiens à souligner une fois de plus à quel point il est injuste que nous n'ayons qu'un jour et demi pour nous préparer à un championnat du monde. Il n'y a pas d'autre sport au monde où il y a autant d'argent en jeu, où l'on fait autant de marketing, mais où l'on ne reçoit que si peu de temps de test".



"Je ne sais pas non plus pourquoi nous ne pouvons pas rouler avec deux voitures, puisque nous sommes de toute façon à Bahreïn et que nous commençons la nouvelle saison la semaine suivante. Comme la préparation de la saison est si limitée, je ne peux pas penser à 2025 maintenant. Je vais attendre quelques courses".



"Je suis conscient de ma situation, qui est très unique. Il n'y a que trois champions du monde sur la grille de départ, des champions du monde rapides, parce que dans le passé, il y a peut-être eu quelques champions du monde, mais ils n'étaient plus aussi engagés. Et je suis probablement le seul champion disponible pour 2025. Je suis donc en bonne position".



"Je me prépare donc pour le cas où je voudrais continuer à courir. Et si je veux continuer à courir, nous verrons quelles sont les possibilités. Ma première priorité sera toujours de m'asseoir avec Aston et de discuter. Ils m'ont donné la possibilité de rejoindre cette organisation l'année dernière et j'en suis très fier. Cette équipe a un grand avenir et je veux explorer toutes les possibilités pour continuer à courir ici pendant de nombreuses années".



Présentations de la Formule 1

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing



Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn



Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai *.

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami *

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg *.

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin *.

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha *

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island



* au format sprint