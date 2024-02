Fernando Alonso su Hamilton, Ferrari e Mercedes

Lewis Hamilton andrà alla Ferrari, dopo anni di speculazioni. Una persona che si è persa tutto questo trambusto è Fernando Alonso.

Il due volte campione di Formula 1 ha dichiarato: "Quel giorno mi stavo allenando, quindi tutto lo stress mi è passato davanti. È stata una sorpresa. Non per il cambiamento in sé, ma più che altro perché dall'esterno sembrava che Lewis fosse strettamente legato alla Mercedes e molto fedele a loro. È stato un po' inaspettato".

In quanto ex pilota della Ferrari, Fernando sa bene come ticchetta l'orologio di Maranello. Alonso dice: "La Ferrari è una squadra molto speciale. E ancora più speciale quando si vince. È questo il punto: devi vincere. Da qualche anno hanno una macchina molto veloce e lottano per i titoli. Forse Lewis può dare quel qualcosa in più per vincere finalmente il titolo mondiale".

Fernando Alonso è chiaramente collegato a un posto alla Mercedes nel 2025, come successore di Hamilton. Lo spagnolo afferma: "So che quest'anno il mercato dei piloti si è aperto un po' prima del solito. Ma questo non mi influenzerà minimamente quando si tratterà di prepararmi al meglio per la stagione".



"In Bahrain abbiamo solo opportunità di test molto limitate. E voglio sottolineare ancora una volta quanto sia ingiusto che abbiamo solo un giorno e mezzo per prepararci a un campionato del mondo. Non c'è nessun altro sport al mondo in cui ci sono così tanti soldi, così tanto marketing, ma così poco tempo per i test".



"Inoltre, non capisco perché non ci sia permesso di correre con due vetture, visto che siamo comunque in Bahrain e iniziamo la nuova stagione la settimana successiva. Poiché la preparazione pre-stagionale è così limitata, non posso pensare al 2025 adesso. Aspetterò qualche gara".



"Sono consapevole della mia situazione, che è davvero unica. Ci sono solo tre campioni del mondo in griglia, campioni del mondo veloci, perché in passato ci sono stati alcuni campioni del mondo, ma non erano così impegnati. E io sono probabilmente l'unico campione disponibile per il 2025. Quindi sono in una buona posizione".



"Quindi mi sto preparando per l'eventualità che io voglia continuare a correre. E se vorrò continuare a correre, vedremo quali opportunità ci saranno. La mia priorità sarà sempre quella di sedermi con Aston e parlare. L'anno scorso mi hanno dato l'opportunità di entrare a far parte di questa organizzazione, cosa di cui sono molto orgoglioso. Questa squadra ha un grande futuro e voglio esplorare tutte le possibilità di correre qui per molti anni a venire".



