Fernando Alonso sobre Hamilton, Ferrari e Mercedes

Lewis Hamilton vai mesmo para a Ferrari, depois de anos de especulação. Uma pessoa que perdeu toda a azáfama foi Fernando Alonso.

O bicampeão de Fórmula 1 diz: "Eu estava a treinar nesse dia, por isso todo o stress passou um pouco ao lado. Foi uma grande surpresa. Não por causa da mudança em si, mas mais porque do lado de fora parecia que Lewis estava intimamente ligado à Mercedes e muito leal a eles. Foi um pouco inesperado".

Como antigo piloto da Ferrari, Fernando sabe como os relógios funcionam em Maranello. Alonso diz: "A Ferrari é uma equipa muito especial. E ainda mais especial quando se ganha. O problema é esse: é preciso ganhar. Eles têm um carro muito rápido há alguns anos e também lutaram por títulos. Talvez o Lewis possa dar aquele toque extra para finalmente ganhar o título mundial".

Fernando Alonso está claramente a ser associado a um lugar na Mercedes em 2025, como sucessor de Hamilton. O espanhol diz: "Sei que o mercado de pilotos abriu um pouco mais cedo do que o habitual este ano. Mas isso não me vai afetar em nada quando se trata de me preparar bem para a época".



"Temos apenas oportunidades muito limitadas de testes no Bahrain. E quero sublinhar mais uma vez como é injusto termos apenas um dia e meio para nos prepararmos para um campeonato do mundo. Não há outro desporto no mundo em que haja tanto dinheiro envolvido, tanto marketing, mas tão pouco tempo de testes."



"Também não sei porque é que não podemos correr com dois carros, porque estamos no Bahrein e começamos a nova época na semana seguinte. Como a preparação da pré-época é muito limitada, não posso pensar em 2025 agora. Vou esperar por algumas corridas".



"Estou consciente da minha situação, que é única. Só há três campeões do mundo na grelha, campeões do mundo rápidos, porque no passado podia haver alguns campeões do mundo, mas não estavam tão empenhados. E eu sou provavelmente o único campeão disponível para 2025. Por isso, estou numa boa posição".



"Por isso, estou a preparar-me para a eventualidade de querer continuar a correr. E se quiser continuar a correr, então veremos que oportunidades existem. A minha primeira prioridade será sempre sentar-me com a Aston e conversar. Eles deram-me a oportunidade de me juntar a esta organização no ano passado, o que me deixa muito orgulhoso. Esta equipa tem um grande futuro e eu quero explorar todas as possibilidades de correr aqui durante muitos anos."



Apresentações na Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing



Testes de inverno da Fórmula 1

21 de fevereiro a 23 de fevereiro no Bahrain



Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint