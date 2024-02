Aston Martin 2024 avec le talent de Formule 2 Jak Crawford

Fin 2023, Jak Crawford n'a plus obtenu de place en tant que junior Red Bull. Aston Martin n'a pas laissé passer cette opportunité - le jeune Américain de 18 ans est désormais soutenu par les Verts.

La saison de Formule 2 2023 ne s'est pas déroulée comme espéré pour Jak Crawford : une victoire au sprint en Autriche, quatre autres places sur le podium et une 13e place finale, c'était trop peu pour conserver sa place de junior Red Bull.

Mais le jeune homme de 18 ans originaire de Charlotte (Caroline du Nord) peut continuer à rêver d'une carrière en GP : depuis le 12 février, il fait partie du programme de promotion des jeunes pilotes d'Aston Martin. Et il dispute sa deuxième saison de Formule 2 pour DAMS.

Des dizaines d'heures de simulateur sont prévues pour Crawford, en plus de ses sorties sur différents circuits avec une voiture de course GP Aston Martin vieille de deux ans.

Le directeur de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accompagner Jack dans son voyage passionnant vers la Formule 1. Nous pensons qu'il a démontré son talent dans les catégories juniors, et piloter l'AMR22 l'aidera à affiner son métier. Je suis sûr qu'il s'épanouira avec nous".

Le jeune pilote déclare : "Je suis très fier de pouvoir franchir cette nouvelle étape chez Aston Martin. Cette équipe est un environnement fabuleux pour apprendre un maximum de choses. Je suis très impatient de travailler dans le simulateur pour aider Fernando Alonso et Lance Stroll lors des week-ends de course. Et je suis impatient de sortir avec l'AMR22".





