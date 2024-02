Aston Martin 2024 con il talento della Formula 2 Jak Crawford

Alla fine del 2023, Jak Crawford non avrà più un posto come Red Bull Junior. Aston Martin non si è lasciata sfuggire questa opportunità: il 18enne americano è ora supportato dal team verde.

La stagione 2023 di Formula 2 non è andata come si sperava per Jak Crawford: una vittoria in volata in Austria e altri quattro podi, oltre al 13° posto a fine stagione, non sono bastati per mantenere il suo posto come Red Bull Junior.

Ma il 18enne di Charlotte (North Carolina) può continuare a sognare una carriera da GP: dal 12 febbraio fa parte del programma di sviluppo junior di Aston Martin. E sta disputando la sua seconda stagione di Formula 2 per la DAMS.

Per Crawford sono previste dozzine di ore di simulatore e guiderà anche un'auto da corsa Aston Martin GP di due anni su vari circuiti.

Mike Krack, Team Principal di Aston Martin: "Siamo lieti di poter accompagnare Jack nel suo entusiasmante viaggio verso la Formula 1. Riteniamo che abbia dimostrato il suo talento in Formula 2 e in Formula 2. Riteniamo che abbia dimostrato il suo talento nelle classi giovanili e che guidare la AMR22 lo aiuterà a perfezionare il suo mestiere. Sono sicuro che con noi sboccerà".

Il giovane pilota afferma: "Sono molto orgoglioso di fare questo passo avanti con Aston Martin. Questo team è un ambiente favoloso per imparare il più possibile. Non vedo l'ora di lavorare al simulatore per supportare Fernando Alonso e Lance Stroll nei weekend di gara. E non vedo l'ora di scendere in pista con la AMR22".





