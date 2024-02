Aston Martin 2024 com o talento da Fórmula 2 Jak Crawford

A época de Fórmula 2 de 2023 não correu como esperado para Jak Crawford: uma vitória ao sprint na Áustria e quatro outros lugares no pódio, bem como um 13º lugar no final da época, não foram suficientes para manter o seu lugar como Red Bull Junior.

Mas o jovem de 18 anos de Charlotte (Carolina do Norte) pode continuar a sonhar com uma carreira de GP: faz parte do programa de desenvolvimento júnior da Aston Martin desde 12 de fevereiro. E está a disputar a sua segunda época de Fórmula 2 pela DAMS.

Estão planeadas dezenas de horas de simulador para Crawford, que também irá conduzir um carro de corrida Aston Martin GP com dois anos de idade em vários circuitos.

Mike Krack, Diretor da Equipa Aston Martin: "Estamos muito satisfeitos por podermos acompanhar o Jack na sua emocionante viagem rumo à Fórmula 1. Pensamos que ele provou o seu talento nas classes júnior e conduzir o AMR22 vai ajudá-lo a aperfeiçoar a sua arte. Tenho a certeza de que ele vai florescer connosco".

O jovem piloto afirma: "Estou muito orgulhoso por estar a dar este próximo passo com a Aston Martin. Esta equipa é um ambiente fabuloso para aprender o máximo possível. Estou realmente ansioso por trabalhar no simulador para apoiar Fernando Alonso e Lance Stroll nos fins-de-semana de corrida. E mal posso esperar para ir para a pista com o AMR22".





Apresentações na Fórmula 1

13 de fevereiro: Ferrari

14 de fevereiro: Mercedes

14 de fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai *

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami *

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg *

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20.10. GP de Austin, Circuito das Américas, Austin *

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha *

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas



* em formato sprint