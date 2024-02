Jack Doohan (Alpine): "Esta es mi ventaja para 2025"

El pasado ha demostrado que tomarse un año libre para trabajar como piloto de pruebas no tiene por qué ser un obstáculo para tener una gran carrera en la Fórmula 1. Fernando Alonso hizo pruebas para Renault durante un año y ganó dos títulos mundiales. Oscar Piastri fue construido por Alpine y tampoco corrió durante un año, pero luego se unió a McLaren y tuvo un fabuloso primer año en la categoría reina en 2023, incluyendo su victoria en el sprint de Qatar.

Y ahora Jack Doohan. El vástago de 21 años del cinco veces campeón del mundo de motociclismo Mick Doohan (58) lleva dos años en la Fórmula 2: terminó sexto en la general en 2022 y mejoró hasta el tercer puesto en 2023, por detrás del protegido de Sauber Théo Pourchaire y del junior de Mercedes Frederik Vesti.

Alpine ya ha decidido: La formación complementaria del prometedor australiano adoptará la forma de un programa de pruebas. La empresa francesa organiza diez días de pruebas privadas, y el joven Doohan se sentará regularmente en el simulador de carrera para apoyar a los pilotos titulares Pierre Gasly y Esteban Ocon.

El cambio de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari a finales de 2024 traerá mucho movimiento al mercado de pilotos, con más de una docena de contratos de los pilotos de 2024 que expiran. Alpine se está preparando para la eventualidad de que uno de los dos pilotos locales sucumba al atractivo de otro equipo.

Jack Doohan afirma: "Dejando de lado a los pilotos titulares, yo seré el hombre con más kilómetros en un coche de Fórmula 1 en 2024. Y no estamos hablando de carreras cortas. Estamos hablando de distancias de carrera, en pista seca y en pista mojada, a altas temperaturas y en condiciones húmedas. Estaré en pista en todas las condiciones, y eso me convierte en una alternativa atractiva para los equipos de GP."



"Toda mi atención este año se centra en ser uno de los 20 pilotos de la parrilla de Fórmula 1 la próxima temporada. Quiero demostrar al jefe del equipo Alpine, Bruno Famin, que no hay forma de evitarme si Pierre o Esteban dejan el equipo."



"Tengo un contrato de varios años con Alpine, veo mi futuro aquí. Llevo aquí tres años, conozco bien a todo el mundo en el equipo y el ambiente es genial."



"En cuanto a mi programa, pilotaré un coche de 2021 durante un día y uno de 2022 durante nueve. Me adaptaré rápidamente. Igual que hice en Abu Dhabi 2023. Conduje la primera sesión de entrenamientos en el circuito de Yas Marina después de mi stint de Fórmula 2 y sólo fui media décima de segundo más lento que Pierre Gasly."



Doohan pilotará en estos circuitos en 2024: Qatar, Abu Dhabi, Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Barcelona y Zandvoort.



Además de su programa de pruebas y su trabajo en el simulador, Jack Doohan estará presente en las 24 carreras como piloto reserva de Gasly y Ocon.



Jack Doohan dice: "Lo hemos dividido así: para todas las carreras que estén a más de tres horas de vuelo de la fábrica, estaré allí de la A a la Z. Para las demás carreras, y eso incluye las carreras en el circuito de Zandvoort, estaré en el circuito de Zandvoort. Para las demás carreras, y eso incluye todos los Grandes Premios de Europa, me siento en el simulador el viernes y luego voy al lugar".



¿Podría Doohan no haber competido en el Campeonato del Mundo de Resistencia, donde Alpine tiene su propio equipo? Jack dice: "Hablamos de ello, pero rápidamente llegamos a la conclusión de que sería mejor concentrarnos en competir con coches de Fórmula 1."





