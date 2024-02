Jack Doohan (Alpine) : "C'est mon avantage pour 2025"

Le passé l'a montré : une année sabbatique avec un travail de pilote d'essai ne doit pas être un obstacle pour faire une belle carrière en Formule 1. Fernando Alonso a effectué des essais pour Renault pendant un an, à la suite de quoi il a remporté deux titres de champion du monde. Oscar Piastri a été construit par Alpine et n'a pas non plus couru pendant un an, mais il a ensuite rejoint McLaren et a réalisé une première année fabuleuse dans la catégorie reine en 2023, y compris sa victoire au sprint du Qatar.

Et maintenant, Jack Doohan. Le rejeton de 21 ans du quintuple champion du monde de moto Mick Doohan (58 ans) a deux ans de Formule 2 derrière lui - il a terminé sixième du classement général en 2022, puis troisième en 2023, derrière le protégé de Sauber Théo Pourchaire et le junior de Mercedes Frederik Vesti.

Alpine a maintenant pris sa décision : La suite de la formation du prometteur Australien se fera sous la forme d'un programme d'essais. Les Français organisent dix jours de tests privés, en plus desquels le jeune Doohan s'assoira régulièrement dans le simulateur de course pour aider les pilotes titulaires Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Le passage de Lewis Hamilton de Mercedes à Ferrari fin 2024 fait beaucoup bouger le marché des pilotes, plus d'une douzaine de contrats des pilotes de 2024 arrivent à échéance. Alpine se prépare au cas où l'un des deux pilotes locaux succomberait aux sirènes d'une autre équipe.

Jack Doohan déclare : "Si l'on fait abstraction des pilotes titulaires, je serai en 2024 l'homme ayant parcouru le plus de kilomètres dans une voiture de Formule 1. Et nous ne parlons pas ici de courtes sorties. Nous parlons de distances de course, sur le sec et sur le mouillé, par hautes températures et par temps humide. Je serai en piste dans toutes les conditions et cela fait de moi une alternative attrayante pour les équipes GP".



"Toute ma concentration cette année sera consacrée à la tâche d'être l'un des 20 pilotes au départ de la Formule 1 la saison prochaine. Je veux montrer au patron de l'équipe Alpine, Bruno Famin, qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à moi si Pierre ou Esteban devait quitter l'écurie".



"Je suis lié à Alpine par un contrat de plusieurs années, je vois mon avenir ici. Cela fait trois ans que je suis ici, je connais bien tout le monde dans l'écurie, l'ambiance est formidable".



"En ce qui concerne mon programme, je vais rouler un jour avec une voiture de 2021 et neuf jours avec une voiture de course de 2022. Je vais m'adapter rapidement. Comme je l'ai déjà fait à Abu Dhabi en 2023. Là, j'ai fait ma première séance d'entraînement sur le circuit de Yas Marina après ma participation en Formule 2 et je n'ai été qu'un demi-dixième de seconde plus lent que Pierre Gasly".



Ce sont les circuits sur lesquels Doohan sera amené à rouler en 2024 : Qatar, Abu Dhabi, Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Barcelone, Zandvoort.



En dehors de son programme d'essais et de son travail dans le simulateur, Jack Doohan sera présent sur les 24 courses en tant que pilote de réserve pour Gasly et Ocon.



Jack Doohan explique : "Nous nous sommes répartis les tâches : pour toutes les courses situées à plus de trois heures de vol de l'usine, je serai présent de A à Z. Pour les autres courses, et cela comprend tous les Grands Prix en Europe, je suis assis dans le simulateur le vendredi et je me rends ensuite sur le site".



Doohan n'aurait-il pas pu participer au championnat du monde d'endurance, étant donné qu'Alpine y court avec sa propre équipe ? Jack répond : "On en a parlé, mais nous sommes vite arrivés à la conclusion qu'il était plus judicieux de se concentrer sur des engagements en Formule 1".





