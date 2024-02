Jack Doohan (Alpine): "Questo è il mio vantaggio per il 2025"

Il passato ha dimostrato che un anno di pausa per lavorare come collaudatore non deve essere un ostacolo per avere una grande carriera in Formula 1. Fernando Alonso ha svolto per un anno i test per la Renault e ha poi vinto due titoli mondiali. Oscar Piastri è stato costruito da Alpine e anche lui non ha corso per un anno, ma poi è passato alla McLaren e ha avuto un primo anno favoloso nella classe regina nel 2023, compresa la vittoria nella volata del Qatar.

E ora Jack Doohan. Il figlio ventunenne del cinque volte campione del mondo di motociclismo Mick Doohan (58) ha alle spalle due anni di Formula 2: si è piazzato sesto in classifica generale nel 2022 ed è salito al terzo posto nel 2023, dietro al pupillo della Sauber Théo Pourchaire e al giovane della Mercedes Frederik Vesti.

Alpine ha ora deciso: L'ulteriore formazione del promettente australiano assumerà la forma di un programma di test. L'azienda francese sta organizzando dieci giorni di test privati e il giovane Doohan siederà regolarmente al simulatore di gara per affiancare i piloti abituali Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

Il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari alla fine del 2024 porterà molto movimento nel mercato dei piloti, con più di una dozzina di contratti dei piloti del 2024 in scadenza. Alpine si sta preparando all'eventualità che uno dei due piloti locali possa cedere al richiamo di un'altra squadra.

Jack Doohan ha dichiarato: "A parte i piloti abituali, nel 2024 sarò l'uomo con il maggior numero di chilometri percorsi su un'auto di Formula 1". E non stiamo parlando di brevi periodi. Stiamo parlando di distanze di gara, su pista asciutta e bagnata, a temperature elevate e in condizioni di umidità. Sarò in pista in tutte le condizioni e questo mi rende un'alternativa interessante per i team GP".



"Quest'anno il mio obiettivo è quello di essere uno dei 20 piloti sulla griglia di partenza della Formula 1 nella prossima stagione. Voglio dimostrare al boss del team Alpine Bruno Famin che non c'è modo di evitarmi se Pierre o Esteban lasciano la squadra".



"Ho un contratto pluriennale con Alpine, vedo il mio futuro qui. Sono qui da tre anni, conosco bene tutti i membri della squadra e l'atmosfera è fantastica".



"Per quanto riguarda il mio programma, guiderò una vettura del 2021 per un giorno e una del 2022 per nove giorni: mi adatterò rapidamente. Proprio come ho fatto ad Abu Dhabi 2023. Ho guidato la prima sessione di prove sul circuito di Yas Marina dopo il mio stint di Formula 2 e sono stato solo mezzo decimo di secondo più lento di Pierre Gasly".



Doohan guiderà su questi circuiti nel 2024: Qatar, Abu Dhabi, Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Barcellona, Zandvoort.



Oltre al programma di test e al lavoro al simulatore, Jack Doohan sarà presente per tutte le 24 gare come pilota di riserva per Gasly e Ocon.



Jack Doohan dice: "Abbiamo deciso di dividere le gare in questo modo: per tutte le gare che si trovano a più di tre ore di volo dalla fabbrica, sarò presente dalla A alla Z. Per le altre gare, compresi tutti i Gran Premi in Europa, mi siedo al simulatore il venerdì e poi vado sul posto".



Doohan non avrebbe potuto partecipare al Campionato del Mondo Endurance, dove Alpine ha una propria squadra? Jack dice: "Ne abbiamo parlato, ma siamo subito giunti alla conclusione che sarebbe stato meglio concentrarsi sulle auto di Formula 1".





